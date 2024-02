Ind Vs Eng: 557 का पहाड़ नहीं चढ़ पाए अंग्रेज, भारत ने जीता तीसरा टेस्ट, सीरीज में 2-1 से आगे

Highlights भारत ने अपने नाम किया राजकोट टेस्ट मैच भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से दी मात 557 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 122 पर ऑल आउट हुई

Ind Vs Eng: राजकोट में अंग्रेजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत ने तीसरा टेस्ट मैच 434 रनों से जीत लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे भी हो गया है। तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीतने के लिए चौथे दिन 557 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई।

It's @imjadeja with the final breakthrough. #TeamIndia win the 3rd Test by 434 runs!

दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 122 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से 557 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीसरे टेस्ट मैच में पहली बारी में 150 रन बनाने वाले ओपनर बेन डकेट महज चार रनों पर रन आउट हो गए। इंग्लैंड को पहला झटका इन्हीं के रूप में लगा। 15 रनों पर पहला विकेट खोने के बाद इंग्लिश बल्लेबाज वापसी नहीं कर पाए।

FIFER at his home ground. @imjadeja with the final wicket to seal the win for #TeamIndia



