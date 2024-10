India W vs New Zealand W: हमें यह मैच भूलकर आगे बढ़ना होगा?, जेमिमा ने कहा- यह विश्व कप है और एक और हार और गेम ओवर...

Highlights हम एक मैच पर नहीं अटके रह सकते हैं। रविवार को पाकिस्तान का सामना करेगी। टीम को निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

India W vs New Zealand W: भारत की मध्यक्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि टीम को महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली हार को भूलकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि अब उसके लिए प्रत्येक मैच बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को शुक्रवार को कीवी टीम से 58 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम अपने अगले मैच में रविवार को पाकिस्तान का सामना करेगी। रोड्रिग्स ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा,‘‘हमें यह मैच भूलकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि यह विश्व कप है। हम एक मैच पर नहीं अटके रह सकते हैं।

