IND vs WI: टीम इंडिया का 2-0 से सीरीज पर कब्जा, दिल्ली में भी वेस्टइंडीज की हुई हार

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में हुए मुकाबले में भारत ने 2-0 से सीरीज जीत ली है। पाँचवें दिन टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों ने अपनी जी जान लगाकर मैच खेला लेकिन भारत ने वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी है। केएल राहुल की शानदार पारी ने मैच को दिलचस्प बना दिया। राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और सात विकेट से भारत ने मैच जीत लिया है।
राहुल ने शुरुआत में साई सुदर्शन (39) के साथ साझेदारी की, दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की जिसने प्रभावी रूप से प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। हालांकि वेस्टइंडीज ने दो जल्दी विकेट हासिल कर लिए-ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस (2/36) ने सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल (13) दोनों को आउट कर दिया इस जीत ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में वेस्टइंडीज़ पर भारत के व्यापक दबदबे की पुष्टि की है।
सुदर्शन ने कहा, "सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी सीरीज़ के बाद, जहाँ हमने उन्हें (इंग्लैंड में) कड़ी टक्कर दी थी, भारत वापस आकर सीरीज़ जीतना बेहद खास है। मैंने इन पाँच मैचों में बहुत कुछ सीखा है और मैं उसमें सुधार करने और टीम के लिए और ज़्यादा योगदान देने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि वह स्वीप नहीं करेंगे (पहली पारी में जॉन कैंपबेल को आउट करने के लिए कैच पर), विकेट नीचा था और मुझे पता था कि वह स्वीप शॉट नहीं खेलेंगे, इसलिए मैं बहुत बहादुर था और अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा। मैं वहाँ बहुत भाग्यशाली रहा।"
कैम्पबेल और होप के शतकों ने वेस्टइंडीज़ को शुरुआत में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जडेजा, सिराज और बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाज़ों ने अंत में टीम को ढहा दिया।
गौरतलब है कि जॉन कैंपबेल ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, जबकि शाई होप ने नौ साल बाद इस प्रारूप में अपना पहला शतक लगाया। दोनों शतकवीरों के आउट होने के बाद दोनों टीमों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने आखिरी विकेट के लिए 133 गेंदों में 79 रनों की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को 400 के करीब पहुँचा दिया।
सील्स जसप्रीत बुमराह का पारी का तीसरा विकेट बने और इसी के साथ वेस्टइंडीज की पारी समाप्त हो गई। वह 67 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ग्रीव्स 85 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी जायसवाल दिन के 18 ओवर बाकी रहते बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने दो चौके, एक ज़बरदस्त कवर ड्राइव और एक थर्ड मैन पर बेहतरीन शॉट लगाया।
इससे ऐसा लग रहा था कि वे सोमवार को ही मैच खत्म करने के लिए प्रेरित थे। लेकिन जोमेल वारिकन की गेंद पर डीप में कैच आउट होने के बाद, केएल राहुल और बी साई सुदर्शन ने बिना ज़्यादा जोखिम उठाए 54 रनों की परिपक्व साझेदारी की।