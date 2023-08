India vs West Indies 2023: भारतीय क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लारा ने कहा-सीनियर पुरुष टीम इस समय दो नहीं बल्कि ‘तीसरी एकादश’ भी उतार सकती है, जानें कैसे!

Highlights लारा शुभमन गिल और इशान किशन के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी में तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जीता। हमेशा से भारत में युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सामने आते हुए देखा है।

India vs West Indies 2023: भारतीय क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा का मानना है कि देश की सीनियर पुरुष टीम इस समय दो नहीं बल्कि ‘तीसरी एकादश’ भी उतार सकती है। महान बल्लेबाजों में शामिल लारा शुभमन गिल और इशान किशन के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही।

भारत ने गिल और इशान के अर्धशतक से मंगलवार को निर्णायक तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज को 200 रन से हराया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की वेबसाइट पर डाले गए वीडियो में लारा ने भारतीय क्रिकेटरों से बात करते हुए कहा, ‘‘भारत मेरे लिए दूसरे घर की तरह है। मैंने हमेशा से भारत में युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सामने आते हुए देखा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यहां भारतीय टीम के साथ मौजूदा प्रतिभावान खिलाड़ियों को देखकर और इस समय उनके पास जितनी सारी टीम हैं उन्हें देखकर लगता है कि वे दूसरी एकादश चुन सकते हैं और यहां तक कि तीसरी एकादश भी।’’ भारत ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी में तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जीता।

लारा ने इशान को वेस्टइंडीज के युवा क्रिकेटरों को सलाह देने को कहा। वेस्टइंडीज की टीम के प्रदर्शन में पिछले कुछ समय में लगातार गिरावट आई है। किशन ने कहा कि वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ियों के पास जब लारा जैसा कोई है तो उन्हें मदद के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है।

किशन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि जब बात इस खेल की आती है तो भूख सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप टीम, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, यहां वेस्टइंडीज में इतने सारे शानदार खिलाड़ी हैं जिनसे वे हमेशा बात कर सकते हैं, आपके जैसे लोग।’’

📍 Trinidad 🇹🇹



'The Prince' Brian Charles Lara in conversation with Shubman Gill & Ishan Kishan 🙌



Coming 🔜 on https://t.co/Z3MPyeKtDz



Stay Tuned! ⌛️#TeamIndia | #WIvINDpic.twitter.com/eCsSRI1WeI — BCCI (@BCCI) August 2, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘वे आपके (लारा के) पास आ सकते हैं और इसके बारे में इस खूबसूरत अकादमी में बात कर सकते हैं, आपके अनुभवी और सभी चीजों से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इन छोटी चीजों से युवाओं को मदद मिलेगी।’’ गिल ने कहा कि लारा की प्रवाहमय बल्लेबाजी से उन्हे काफी प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, ‘‘उनके बारे में मेरी सारी यादें गेंदबाजों के खिलाफ शॉट खेलने और उन्हें निशाना बनाने की हैं, विशेषकर लाल गेंद के क्रिकेट में।’’ लारा ने कहा कि वह इन दो युवा खिलाड़ियों को स्टेडियम या अपने नाम पर बनी अकादमी में देखकर बेहद खुश हैं।

बातचीत के दौरान इशान ने कहा कि एक बार उन्हें इंस्टाग्राम पर लारा का संदेश मिला था जिससे वह स्तब्ध थे क्योंकि वह उनके दर्जे के खिलाड़ी से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वे कहानियां हैं जो मैंने सुनी हैं, जैसे आप हमेशा लंच तक बल्लेबाजी करने की कोशिश करने थे और अगर आप पिच पर होते थे तो आप अभ्यास के लिए जाते थे और फिर दोबारा बल्लेबाजी के लिए आते थे। आपसे यह सीखा जा सकता है।’’

इशान ने कहा, ‘‘और साथ ही उस समय मैं बहुत रोमांचित था जब आपने इंस्टाग्राम पर मुझे संदेश भेजा था और असल में मैं स्तब्ध था कि आपने कैसे मुझे संदेश भेजा। खेल के दिग्गज खिलाड़ी ने मुझे संदेश भेजा और मैं इससे काफी खुश था।’’

स्टेडियम की सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर गिल ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यहां शानदार सुविधाएं हैं, शानदार मैदान। मैं यहां 2019 में भी खेला था और दोहरा शतक बनाया था। इसलिए यह मैदान मेरे लिए अच्छा रहा है।’’ ये दोनों खिलाड़ी लारा के घर ‘रात्रिभोज’ को लेकर भी उत्साहित हैं।