India vs West Indies 1st Test Match: 1747 गेंद फेंक सबसे तेज 50 विकेट, जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं?

India vs West Indies 1st Test Match: भारतीय टीम के अगुआ जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं है। बुमराह ने 1747 गेंद फेंक कर भारत में सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लिए। इस मामले में कोई भारतीय खिलाड़ी आस पास नहीं है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 पर आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की टीम दो सत्रों में ही ऑल आउट हो गई। उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तेज गेंदबाज़ जोड़ी ने मिलकर सात विकेट लिए। कुलदीप ने अपना दूसरा विकेट लेकर मैच का अंत किया।

Congratulations to @Jaspritbumrah93, who has picked his 50th Test wicket in India in 24 innnings, the joint-fastest with Javagal Srinath among Indian fast bowlers.#TeamIndiapic.twitter.com/SdtBTRptxo— BCCI (@BCCI) October 2, 2025

44.1 ओवर फेंके जाने का रिकॉर्ड भारत में टेस्ट मैच की पहली पारी में मेहमान टीम द्वारा बल्लेबाजी के लिए खेला गया दूसरा सबसे कम ओवर है, इससे पहले 2019 में ईडन गार्डन्स में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने 30.3 ओवर फेंके थे।

भारत के खिलाफ भारत में अपनी पिछली 10 पारियों में वेस्टइंडीज केवल एक बार पहली नई गेंद के बाद टिक पाया-

बल्लेबाजी ओवर

57.2

78.0

54.1

55.2

47.0

48.0

50.5

101.4

46.1

44.1

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन का स्कोर-

वेस्टइंडीज पहली पारी:

जॉन कैंपबेल का जुरेल बो बुमराह 08

तेगनारायण चंद्रपॉल का जुरेल बो बुमराह 00

ऐलेक ऐथेनाज का राहुल बो सिराज 12

ब्रैंडन किंग बो सिराज 13

रॉस्टन चेज का जुरेल बो सिराज 24

शाई होप बो कुलदीप 26

जस्टिन ग्रीव्स बो बुमराह 32

खारे पिएरे पगबाधा सुंदर 11

जोमेल वारिकन का जुरेल बो कुलदीप 08

जोहान लेन बो बुमराह 01

जेडेन सील्स नाबाद 06

अतिरिक्त: 21

कुल योग: 44.1 ओवर में सभी आउट: 162 रन

विकेट पतन: 1-12, 2-20, 3-39, 4-42, 5-90, 6-105, 7-144 , 8-150 , 9-153, 10-162

गेंदबाजी:

बुमराह 14-3-42-3

सिराज 14-3-40-4

रेड्डी 4-1-16-0 जडेजा

3-0-15-0 कुलदीप

6.1-0-25-2

सुंदर 3-0-9-1।

मोहम्मद सिराज (40 रन पर चार विकेट) और जसप्रीत बुमराह (42 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को वेस्टइंडीज की पहली पारी को 44.1 ओवर में 162 रन पर समेट दिया। वेस्टइंडीज की पारी सिमटते ही अंपायरों ने समय से पहले ही चाय के विश्राम की घोषणा कर दी।

सिराज ने पहले सत्र में सात ओवर के खतरनाक स्पेल में तीन विकेट लिए और लंच के बाद एक और विकेट चटकाया लेकिन वह पांच विकेट पूरे करने से चूक गये। बुमराह ने उनका शानदार तरीके से साथ दिया और लय हासिल करने के बाद यॉर्कर गेंदों पर बल्लेबाजों को बोल्ड किया। दिन के पहले सत्र में शाई होप (26) को अपनी फिरकी से चकमा देकर बोल्ड करने वाले कुलदीप यादव ने (25 रन पर दो विकेट) ने जोमेल वारिकन (आठ) के विकेट के साथ वेस्टइंडीज की पारी को खत्म किया। वाशिंगटन सुंदर (नौ रन पर एक विकेट) को भी एक सफलता मिली।

सिराज ने दिन के दूसरे सत्र में अपनी सबसे शानदार गेंद पर कप्तान रोस्टन चेज (24) को विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। चेज अंदर आती इस गेंद का ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया। उन्होंने इसके बाद वेस्टइंडीज के सर्वोच्च स्कोरर जस्टिन ग्रीव्स (32) को भी अपनी स्विंग से चकमा दिया लेकिन गेंद विकेटकीपर तक नहीं पहुंचने से पहले टप्पा खा गयी।

ग्रीव्स को 25 रन के स्कोर पर सुंदर की गेंद पर जीवनदान मिला जब स्लिप में लोकेश राहुल कैच पकड़ने में नाकाम रहे। सुंदर ने इसके बाद पदार्पण कर रहे खारे पियरे (11) को पगबाधा कर मैच में अपने विकेट का खाता खोला। बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने ग्रीव्स के साथ सातवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 150 रन के करीब पहुंचाया।

बुमराह ने इसके बाद सटीक यॉर्कर गेंदों पर ग्रीव्स और पदार्पण कर हरे जोहान लायने (एक) को बोल्ड किया। इससे पहले शुरुआती सत्र में पिच पर घास की मौजूदगी के बावजूद तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं दिखी लेकिन बुमराह और सिराज ने शानदार लाइन लेंथ बल्लेबाजों को परेशान किया।

सिराज को पहली सफलता चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर मिली जब तेगनारायण चंद्रपॉल (शून्य) ने अधिक उछाल वाली गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके दस्तानों से टकरा गयी और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने दाई ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपक कर उनकी पारी का अंत किया।

जॉन कैंपबेल (आठ) ने बुमराह के खिलाफ दो शानदार चौके लगाकर आक्रामक तेवर दिखाये लेकिन इस अनुभवी गेंदबाज ने उन्हें अपनी सीधी गेंद पर फंसा लिया। मैदानी अंपायर के आउट नहीं देने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले देखने के बाद कैंपबेल को आउट कर दिया।

इस गेंद को खेलने के दौरान कैंपबेल का बल्ला पहले पैड से टकराया और फिर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा भी लिया। रिप्ले में दो स्पाइस (आवाज) और गेंद की दिशा में थोड़ी बदलाव को देखते हुए तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया।

ब्रैंडन किंग ने 15 गेंदों में 13 रन की पारी में तीन अच्छे चौके लगाए, लेकिन दसवें ओवर में सिराज की एक अंदर आती गेंद को विकेटकीपर के लिए छोड़ने की गलती कर बोल्ड हो गये। एलिक ऐथेनाज (12) ने सिराज के खिलाफ चौका लगाया लेकिन भारतीय गेंदबाज की उसी लेंथ की अगली गेंद की दिशा को समझने में चूक गये और ड्राइव करने की कोशिश में स्लिप में खड़े लोकेश राहुल को कैच दे बैठे।

इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 42 रन हो गया। होप और चेज ने इसके बाद कुछ अच्छे शॉट लगा 48 रन की साझेदारी के साथ मैच में वेस्टइंडीज की वापसी करने की कोशिश की। कुलदीप ने अपनी फिरकी में फंसाकर होप को बोल्ड कर भारत को पांचवीं सफलता दिला दी।