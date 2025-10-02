India vs West Indies 1st Test Match: इंडीज 162 पर आउट, अहमदाबाद में सिराज, बुमराह और कुलदीप ने किया धमाल

Highlights India vs West Indies 1st Test Match IND vs WI Live: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। India vs West Indies 1st Test Match IND vs WI Live: भारत ने अक्षर पटेल को टीम में नहीं रखा है। India vs West Indies 1st Test Match IND vs WI Live: दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर रही है।

अहमदाबादः टॉस हारने के बाद भारतीय टीम ने बेहतरीन आगाज की। भारतीय पेसर ने कमाल की गेंदबाजी की और 162 पर ढेर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाले। भारत ने दो मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में बृहस्पतिवार को यहां वेस्टइंडीज की पहली पारी को 44.1 ओवर में 162 रन पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने चार विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह को तीन सफलता मिली। कुलदीप यादव ने दो और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया।

Congratulations to @Jaspritbumrah93, who has picked his 50th Test wicket in India in 24 innnings, the joint-fastest with Javagal Srinath among Indian fast bowlers.#TeamIndiapic.twitter.com/SdtBTRptxo— BCCI (@BCCI) October 2, 2025

वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 32 रन का योगदान दिया। विकेटकीपर शाई होप ने 26 जबकि कप्तान रोस्टन चेज ने 24 रन बनाये। कप्तान शुभमन गिल गेंदबाजी करने से खुश थे। गेंद ने थोड़ा-बहुत काम किया और भारत के गेंदबाज खासकर सिराज, बिलकुल सही थे।

Two opening bowlers vs the two opening batters.



Watch Siraj and Bumrah pick a wicket apiece in the 1st Test.



Live - https://t.co/Dhl7RtiY7q#INDvWI#1stTEST#TeamIndia@IDFCfirstbankpic.twitter.com/glkuCsTGpR— BCCI (@BCCI) October 2, 2025

लेकिन कुलदीप यादव ने एक बेहतरीन गेंद पर होप को आउट कर दिया और भारत ने टेस्ट के पहले सत्र में ही 5 विकेट हासिल कर लिए थे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवर से संघर्ष किया। लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे।

पारी के 24वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर शाई होप (26) के बोल्ड होते ही लंच की घोषणा कर दी गयी। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है। टीम में नीतिश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है। वेस्टइंडीज की टीम दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर रही है। भारत ने अक्षर पटेल को टीम में नहीं रखा है।