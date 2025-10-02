India vs West Indies 1st Test Match: 90 पर 5 आउट, अहमदाबाद में सिराज, बुमराह और कुलदीप ने किया धमाल

Highlights India vs West Indies 1st Test Match IND vs WI Live: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। India vs West Indies 1st Test Match IND vs WI Live: भारत ने अक्षर पटेल को टीम में नहीं रखा है। India vs West Indies 1st Test Match IND vs WI Live: दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर रही है।

अहमदाबादः टॉस हारने के बाद भारतीय टीम ने बेहतरीन आगाज की। भारतीय पेसर ने कमाल की गेंदबाजी की और 90 पर 5 विकेट निकाल लिए। मोहम्मद सिराज ने 3 और जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट निकाले। कप्तान शुभमन गिल गेंदबाजी करने से खुश थे। गेंद ने थोड़ा-बहुत काम किया और भारत के गेंदबाज खासकर सिराज, बिलकुल सही थे। कैंपबेल भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। सिराज ने किंग और अथानाज़े के रूप में दो और विकेट चटकाए जिससे वेस्टइंडीज़ का स्कोर 42/4 हो गया। चेज़ और होप ने मिलकर मेहमान टीम को बिना किसी और रुकावट के लंच तक पहुँचा दिया।

Two opening bowlers vs the two opening batters.



Watch Siraj and Bumrah pick a wicket apiece in the 1st Test.



लेकिन कुलदीप यादव ने एक बेहतरीन गेंद पर होप को आउट कर दिया और भारत ने टेस्ट के पहले सत्र में ही 5 विकेट हासिल कर लिए। वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में बृहस्पतिवार को यहां भारत के खिलाफ शुरुआती दिन लंच तक 90 रन पर पांच विकेट गंवा दिये। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवर से संघर्ष किया।

लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। पारी के 24वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर शाई होप (26) के बोल्ड होते ही लंच की घोषणा कर दी गयी। कप्तान रोस्टन चेज 22 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने तीन जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप ने एक-एक विकेट लिये। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है। टीम में नीतिश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है। वेस्टइंडीज की टीम दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर रही है। भारत ने अक्षर पटेल को टीम में नहीं रखा है।