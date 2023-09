India vs Sri Lanka, Final: एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला, दोनों टीम में एक-एक बदलाव

Highlights दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है भारत और श्रीलंका आठवीं बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ रही है भारतीय टीम में अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है

India vs Sri Lanka, Final: एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। टॉस जीतकर कप्तान दासुन शनाका ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। अच्छा विकेट लग रहा है, दोपहर में कुछ टर्न आएगा। उन्होंने कहा, पिछले साल हमें इतनी भीड़ नहीं मिल पाई थी लेकिन इस बार हम सचमुच भाग्यशाली हैं। मैं युवाओं से बहुत खुश हूं - वेल्लालागे, पथिराना, समरविक्रमा। यह एक अच्छी टीम है और परिणाम सामने हैं, यह विश्व कप के लिए अच्छा प्रोत्साहन है। हमारे लिए एक बदलाव - थीक्षाना बाहर हैं उनकी जगह दुशान हेमंथा अंदर आए हैं।

भारतीय कप्तान ने कहा, यह गेंद के साथ आक्रामक होने और यह देखने का अच्छा मौका है कि सतह क्या पेशकश कर सकती है। पिछले गेम में हम वास्तव में करीब आ गए थे, इस सतह पर 240 के बारे में कुछ भी अच्छा है। आज हमारा काम गेंद से अच्छा प्रदर्शन करना है और फिर देखना है कि हम बल्ले से क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि उन्हें एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। आखिरी गेम में आराम के बाद हर कोई वापस आ गया है, अक्षर घायल हो गया है इसलिए वाशिंगटन सुंदर उसकी जगह आए हैं।

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमरा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असालंका, धनंजय डी सिल्वा, दासुन शनाका (कप्तान), डुनिथ वेलालेज, दुशान हेमंथा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना

