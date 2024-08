India vs Sri Lanka 3rd ODI: 27 साल बाद सीरीज और इज्जत बचाने की चुनौती! दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा मैच, जानिए कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights India vs Sri Lanka 3rd ODI When and where to watch, squads: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे शुरू होगा। India vs Sri Lanka 3rd ODI When and where to watch, squads: मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। India vs Sri Lanka 3rd ODI When and where to watch, squads: लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है।

India vs Sri Lanka 3rd ODI When and where to watch, squads: रोहित शर्मा की अगुवाई वाला भारत कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चल रही एकदिवसीय सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में मेजबान श्रीलंका से भिड़ेगा तो वह गौरव के लिए खेलेगा। सीरीज का पहला मैच टाई रहा और दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को हराकर सनसनी फैला दी। आखिरी बार मेन इन ब्लू को श्रीलंका में द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में 1997 में हार मिली थी, जब अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व में मेजबान टीम ने सचिन तेंदुलकर की टीम को 3 मैचों में हरा दिया था।

India vs Sri Lanka 3rd ODI When and where to watch, squads: भारत बनाम श्रीलंका तीसरा वनडे मैच कब और कहाँ देखें?

भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीजः मैच 7 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे (भारत समय) कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे।

सीधा प्रसारणः मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंगः लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

India vs Sri Lanka 3rd ODI When and where to watch, squads: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद। सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा।

श्रीलंका: चरित असलांका (कप्तान), पाथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कामिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानगे, निशान मदुश्का, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, अकिला धनंजय, मोहम्मद शिराज, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो, ईशान मलिंगा , जेफ्री वांडरसे।

गौतम गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली वनडे सीरीज

पहले दो मैच में बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन से आहत भारतीय क्रिकेट टीम को अगर श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज गंवाने से बचना है तो उसको बुधवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा। गौतम गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली वनडे सीरीज है और वह निश्चित तौर पर हार के साथ शुरुआत नहीं करना चाहेंगे।

भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखरी बार वनडे सीरीज में हार का सामना 1997 में करना पड़ा था। अर्जुन रणतुंगा की अगुवाई वाली टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की भारतीय टीम को तीनों मैच में हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच तब से 11 वनडे सीरीज हो चुकी है और इन सभी में भारतीय टीम विजयी रही।

दूसरे मैच में 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था

भारत वर्तमान श्रृंखला को नहीं जीत पाएगा क्योंकि पहला मैच टाई छूटने के बाद दूसरे मैच में उसे 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब उसकी निगाह श्रृंखला बराबर करने पर टिकी हैं। भारत बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण इस स्थिति में पहुंचा है।

आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच से स्पिनरों को काफी मदद मिल रही है और कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर भारत का कोई भी अन्य बल्लेबाज श्रीलंका के स्पिनरों का डटकर सामना नहीं कर पाया है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अभी तक दो मैच में 38 रन ही बना पाए हैं।

मध्यक्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को संवारना होगा

उन्होंने आसानी से अपना विकेट गंवाया है जो टीम के लिए चिंता का विषय है। कोहली इस मैच में उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोहली को रोहित से मिली आक्रामक शुरुआत को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है लेकिन अभी तक वह इसमें नाकाम रहे हैं। उन्हें संघर्षरत मध्यक्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को संवारना होगा।

इसके लिए उन्हें और अन्य बल्लेबाजों को रोहित की तरह स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा। श्रीलंका के स्पिनर भारत के अन्य बल्लेबाजों के लिए भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। स्पिनरों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे पिछले मैच में जैफ्री वांडरसे की आसान लेग स्पिन को भी नहीं समझ पाए।

श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी अभी तक श्रीलंका के स्पिनरों को खेलने में असफल रहे हैं। रोहित ने पिछले मैच में 44 गेंद पर 64 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। श्रीलंका के स्पिनर उनके सामने नहीं चल पाए थे। भारत के अन्य बल्लेबाजों को भी अपने कप्तान से सीख लेने की जरूरत है।

भारत इस मैच में दुबे की जगह रियान पराग को मौका दे सकता है जो स्पिनरों को अच्छी तरह से खेलते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम के लिए अतिरिक्त बोनस होगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज भी अभी तक श्रीलंका के स्पिनरों की तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैंं।