India vs Sri Lanka 2023: श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में इस गेंदबाज की वापसी, ​​​​​​​देखें खिलाड़ियों की सूची

Highlights एकदिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वनडे टीम में मोहम्मद शमी की चोट से उबरने के बाद वापसी हुई है

India vs Sri Lanka 2023: बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे। हरफनमौला हार्दिक पंड्या को श्रीलंका के खिलाफ उपकप्तान चुना गया है।

एकदिवसीय सीरीज के मुकाबले गुवाहाटी, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में क्रमश: 10, 12 और 15 जनवरी को होंगे। बुमराह सितंबर 2022 से टीम से बाहर थे। पीठ की चोट के कारण आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से भी बाहर हो गए थे। पेसर रिहैबिलिटेशन से रहे और उसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) द्वारा फिट घोषित किया गया है।

NEWS - The All-India Senior Selection Committee has included pacer Jasprit Bumrah in India’s ODI squad for the upcoming Mastercard 3-match ODI series against Sri Lanka.



