भारत और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जीरो पर आउट, देखें वीडियो

Highlights गेंदबाजों ने फैसला सही साबित किया। अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बना सकी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा खाता खोले बिना आउट हो गए।

India vs South Africa 2022: टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजों ने फैसला सही साबित किया। अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बना सकी।

Innings Break!#TeamIndia bowlers put on a show here in the 1st T20I as they restrict South Africa to a total of 106/8 on the board.



भारत के कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा खाता खोले बिना आउट हो गए। तेम्बा बावुमा ने ओपनिंग करते हुए 4 गेंद में जीरो रन बनाकर दीपक चाहर की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारतीय कप्तान रोहित भी 2 गेंद खेलकर जीरो पर आउट हो गए। स्टेडियम की क्षमता 55 हजार दर्शकों की है।

5 wickets summed up in 11 seconds.

Two wickets!

Two similar dismissals!

Bavuma and Quinton de Kock depart early on.



भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोविड-19 जांच में नेगेटिव

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण जांच में नेगेटिव होने की जानकारी दी। शमी 10 दिन पहले इस बीमारी की चपेट में आये थे। 32 साल के इस गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट पोस्ट की।

इससे कुछ घंटे पहले ही बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए शमी की जगह अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव को टीम में शामिल किया। शमी ने कोविड-19 जांच रिपोर्ट की फोटो को साझा करते हुए लिखा, ‘‘नेगेटिव’’।

वह 17 सितंबर को इस बीमारी की चपेट में आये थे। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू श्रृंखला की टीम से बाहर हो गये थे। शमी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की स्टैंड-बाय सूची में शामिल खिलाड़ी हैं।