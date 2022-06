India vs SA 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने जीता टॉस, टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

India vs SA T20 Series: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने रविवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। टीम इंडिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मेहमान टीम के दो बदलाव देखे गए हैं। इस मैच में चोट के कारण डि कॉक और स्टब्स नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह क्लासेन और हेंड्रिक्स को टीम में शामिल किया गया है।

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला उड़ीसा के कटक में बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत जहां आज के मुकाबला जीतकर सीरीज को लेवल करना चाहेगा, तो वहीं साउथ अफ्रीका अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा।

