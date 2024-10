India vs New Zealand, 3rd Test 2024: स्पिनरों की मददगार पिच पर पूरी तरह से नाकाम?, कोच गंभीर ने कहा- स्पिन गेंदबाजी खेलने का कौशल कम नहीं हुआ...

Highlights कभी-कभी आपको विरोधी टीम को भी श्रेय देना चाहिए। मिचेल सेंटनर ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की। लेकिन हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी।

India vs New Zealand, 3rd Test 2024: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने गुरुवार को इन दावों को खारिज कर दिया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन गेंदबाजी खेलने का कौशल कम हुआ है लेकिन उनको लगता है कि टी20 क्रिकेट के कारण रक्षात्मक बल्लेबाजी की कला प्रभावित हुई है। भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में स्पिनरों की मददगार पिच पर पूरी तरह से नाकाम रहे और टीम को 113 रन से हार का सामना करना पड़ा। गंभीर से जब पूछा गया कि क्या भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन खेलने का कौशल कम हुआ है, उन्होंने कहा,‘‘मैं ऐसा नहीं मानता। कभी-कभी आपको विरोधी टीम को भी श्रेय देना चाहिए। मिचेल सेंटनर ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की। लेकिन हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी।

Gambhir feels T20s, flat pitches are cause of more attacking game in Test format



