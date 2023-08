India vs Ireland 2023: भारत और आयरलैंड के बीच तीन टी20 मैच, 18, 20 और 23 अगस्त को मैच, 2018 और 2022 में सीरीज में किस टीम ने मारी थी बाजी, कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights भारत ने 2018 और 2022 में आयरलैंड का दौरा किया था। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 5 बार खेला है और सभी 5 बार जीत हासिल की है। सभी मैच स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क और जियो सिनेमा ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किए जाएंगे।

India vs Ireland 2023: वेस्टइंडीज दौरा खत्म हो गया और टीम इंडियाआयरलैंड पहुंच गई है। टीम इंडिया का अगला काम आयरलैंड में 3 मैचों की टी20 सीरीज है। भारत और आयरलैंड 2023 सीरीज 18 अगस्त से शुरू होगी और 23 अगस्त 2023 को खत्म हो जाएगी।

भारत ने 2018 और 2022 में आयरलैंड का दौरा किया था और दोनों बार टी20 सीरीज 2-0 से जीती थी। वेस्टइंडीज और यूएसए में खेले जाने वाले 2024 टी20 विश्व कप में एक साल से भी कम समय बचा है, यह भारत की टी20 टीम में नए और कम अनुभवी खिलाड़ियों के लिए सीखने का एक अच्छा अनुभव होगा।

Ireland 🇮🇪, here we come ✈️ #TeamIndia | #IREvINDpic.twitter.com/A4P66WZJzP