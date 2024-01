IND vs ENG: विराट कोहली निजी कारणों से पहले दो टेस्ट से बाहर हुए, 25 जनवरी से शुरू है सीरीज

Highlights टेस्ट सीरीज के पहले दो मुकाबलों से विराट कोहली बाहर बीसीसीआई ने अभी उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है विराट कोहली के नाम टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड हैं

India vs England Test: 25 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले दो मुकाबलों से विराट कोहली बाहर हो गए हैं। उनके बाहर होने का कारण व्यक्तिगत बताया गया है। बीसीसीआई ने अभी उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है। बोर्ड ने मीडिया से कोहली की निजता का सम्मान करने की अपील भी की है।

JUST IN: Virat Kohli withdraws from the first two Tests against England due to personal reasons.



The BCCI said a replacement will be named soon.#INDvENGpic.twitter.com/oawzmUH1vH