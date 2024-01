IND vs ENG: भारत में टेस्ट में चौथी पारी में सर्वाधिक सफल रन चेज की लिस्ट देखिए, रोहित शर्मा की टीम के पास है बड़ा मौका

Highlights इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 420 रन बनाए भारत के सामने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन जीत के लिये 231 रन का लक्ष्य रखा भारत ने साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में 387 रन का पीछा किया था

IND vs ENG: ओली पोप के 196 रन की मदद से इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 420 रन बनाकर भारत के सामने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन जीत के लिये 231 रन का लक्ष्य रखा है । पोप ने 278 गेंद में 21 चौकों की मदद से 196 रन बनाये । इंग्लैंड ने कल के स्कोर छह विकेट पर 316 रन से आगे खेलना शुरू किया था। भारत को अब दूसरी पारी में 231 रन बनाने होंगे ताकि पांच मैचों की श्रृंखला में 1 - 0 से बढत ले सके।

Lunch on Day 4 in Hyderabad



England are all out for 420 and #TeamIndia need 231 to win



Stay tuned for the second session ⏳



#TeamIndia | #INDvENG