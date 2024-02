India vs England Score: कमाल करते हो अश्विन!, इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय, देखें लिस्ट

Highlights रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट झटके। डेब्यू कर रहे आकाशदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट झटके। जैक क्रॉली को आउट कर पहला विकेट टेस्ट विकेट लिया।

डेब्यू कर रहे आकाशदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट झटके। केवल इयान बॉथम (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 टेस्ट) ने अश्विन के इंग्लैंड के खिलाफ 23 मैचों की तुलना में कम मैचों में डबल हासिल किया है। आकाश दीप ने कमाल कर दिया। नवोदित स्टार ने मौके का फायदा उठाया। क्रॉली को आउट कर पहला विकेट टेस्ट विकेट लिया।

टेस्ट में प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 1000 रन + 100 विकेटः

जॉर्ज गिफेन बनाम इंंग्लैंड

मोनी नोबल बनाम इंंग्लैंड

विल्फ्रेड रोड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया

गारफील्ड सोबर्स बनाम इंग्लैंड

इयान बॉथम बनाम ऑस्ट्रेलिया

स्टुअर्ट ब्रॉड बनाम ऑस्ट्रेलिया

आर अश्विन बनाम इंंग्लैंड।

India dismiss half of the England side in the first session of the fourth Test 🔥#WTC25#INDvENG 🔗: https://t.co/4v8ybfHKKOpic.twitter.com/N9MJsZ8RwK — ICC (@ICC) February 23, 2024

तेज गेंदबाज आकाश दीप ने पदार्पण के साथ तीन विकेट चटकाये जिसके दम पर भारत ने चौथे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को लंच तक इंग्लैंड की आधी टीम को 112 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह उतरे आकाश दीप ने 24 रन देकर तीन विकेट लिये।

उन्होंने बेन डकेट (11) , ओली पोप (0) और जाक क्रॉली (42) को पवेलियन भेजा। इंग्लैंड का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 57 रन था। जॉनी बेयरस्टो 35 गेंद में 38 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। कप्तान बेन स्टोक्स (तीन) को रविंद्र जडेजा ने पवेलियन भेजा। लंच के समय जो रूट 16 रन बनाकर खेल रहे थे।