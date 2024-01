India vs England Live 1st Test: देखिए!, बूम-बूम बुमराह ने स्टोक्स को कैसे किया बोल्ड, देखें वीडियो

Highlights बेन डकेट ने 35 रन की पारी खेली। बेन स्टोक्स ने 70 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की।

India vs England Live 1st Test: भारतीय टीम के सुपरस्टार, तेज गेंजबाज और उप कप्तान जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। बूम-बूम बुमराह ने इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को यहां पहली पारी में 246 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 70 रन बनाए। जॉनी बेयरस्टो ने 37 जबकि बेन डकेट ने 35 रन की पारी खेली। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने तीन-तीन जबकि जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए।

भारतीय स्पिन तिकड़ी ने इंग्लैंड की ‘बैजबॉल’ रणनीति को बेअसर साबित किया। स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनके बल्लेबाज भारतीय स्पिन तिकड़ी का सामना नहीं कर सके। मददगार पिच पर अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों बेन डकेट और जैक क्रॉली ने पहले आठ ओवरों में 41 रन बना लिये थे।

अश्विन ने नौवें ओवर में डकेट को पगबाधा आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। डकेट ने 39 गेंद में सात चौकों की मदद से 35 रन बनाये। इसके साथ ही पहले विकेट की 55 रन की साझेदारी भी टूट गई । यह अश्विन की 11वीं गेंद थी। इसके बाद जडेजा ने ओली पोप को 14वें ओवर में पहली स्लिप में कप्तान रोहित शर्मा के हाथों लपकवाया।

