India vs England: इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत, रोहित शर्मा की टीम को 28 रन से हराया, 231 का पीछा करते हुए 202 पर ढेर हुई टीम इंडिया

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया। पहली पारी में 190 रन की भारी बढ़त लेने के बाद भी भारतीय टीम 28 रन से हार गई। इंग्लैंड की जीत के नायक रहे ओली पोप और स्पिनर हार्टली। पोप ने 196 रन बनाए और हार्टली ने 7 विकेट लिए। इंग्लैंड ने यहां पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन भारत को 28 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है।

England overturn a first-innings deficit of 190 runs for one of the great victories in India!https://t.co/WzuwYpQ2Rp | #INDvENGpic.twitter.com/PbdbmbraHe