India vs England 1st T20I Match: 14 माह बाद शमी उखाड़ेंगे डंडा?, कल शाम 7 बजे से चौके और छक्के?, कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights India vs England 1st T20I Match: मैच का समय: शाम सात बजे से। India vs England 1st T20I Match: अभिषेक शर्मा बनाम जोफ्रा आर्चर। India vs England 1st T20I Match: जोस बटलर बनाम अर्शदीप सिंह।

India vs England 1st T20I Match: टी20 विश्व चैंपियन भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। भारत टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के पास तो इंग्लैंड की कमान जोस बटलर के पास है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाला भारत बुधवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में जोस बटलर की इंग्लैंड से भिड़ेगा। पांच मैचों की सीरीज के लिए टीम का मुख्य आकर्षण तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी है। भारत की टेस्ट टीम के प्रमुख यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आराम दिया गया।

India vs England 1st T20I Match: टीमें-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नीतिश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), हैरी ब्रूक, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, लियाम लिविंगस्टोन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गुस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, जैमी ओवरटन, जैमी स्मिथ, आदिल रशीद, साकिब महमूद, मार्क वुड।

India vs England 1st T20I Match: भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच की पूरी जानकारी-

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच कब होगा? टी20 मैच 22 जनवरी को होगा।

टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा? मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

कहां खेला जाएगाः टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।

कौन से टीवी चैनल भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच का प्रसारण करेंगे? भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा।

पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकता हूं? भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

फिट होकर टीम में लौटे मोहम्मद शमी की वापसी पर सभी की नजरें होंगी जब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टी20 टीम इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में उतरेगी । भारतीय टीम का लक्ष्य आस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे पर शर्मनाक हार से मिले जख्मों पर मरहम लगाने का भी होगा ।

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 और तीन वनडे मैच खेले जायेंगे जो अगले महीने होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले दोनों टीमों के लिये खुद को आंकने का सुनहरा मौका है । शमी वनडे विश्व कप 2023 में चार मैचों से बाहर रहने के बावजूद भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे जिन्होंने 24 विकेट लिये थे । उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 57 रन देकर सात विकेट चटकाये थे ।

वह टी20 क्रिकेट में कुल 24 विकेट ले चुके हैं और इसमें अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे । आस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर 2023 को फाइनल में मिली हार के बाद से टखने की चोट के कारण शमी टीम से बाहर हैं । इसके बाद उनके बायें घुटने में सूजन आ गई थी । स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमर में चोट होने से चैम्पियंस ट्रॉफी में उनका खेलना तय नहीं है जिससे शमी पर काफी दारोमदार होगा ।

शमी ने बंगाल के लिये रणजी ट्रॉफी में वापसी की और सात विकेट लेकर सत्र की पहली जीत दिलाई । इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 11 और विजय हजारे ट्रॉफी में पांच विकेट लिये । शमी ने टी20 कैरियर में 2014 में पदार्पण के बाद से सिर्फ 23 मैच खेले हैं । उन्होंने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ 2022 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल खेला था ।

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम आस्ट्रेलिया दौरे पर मिली हार को अभी तक भुला नहीं पाई है जिसके बाद टीम में अनुशासन बहाल करने के लिये बीसीसीआई ने कड़े दिशा निर्देश जारी किये हैं । हरफनमौला अक्षर पटेल को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है जिन्होंने पिछले साल वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप में खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी ।

अक्षर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 31 गेंद में 47 रन बनाये और आठ मैचों में नौ विकेट भी लिये थे । भारत की चैम्पियंस ट्रॉफी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे विकेटकीपर संजू सैमसन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा । मध्यप्रदेश के खिलाफ रणजी मैच में उन्हें केरल टीम में जगह नहीं मिली ।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में लगातार दो टी20 शतक जड़ने वाले सैमसन कई बार खुद को साबित कर चुके हैं । वहीं आस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दिसंबर में बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक जमाने वाले नीतिश रेड्डी को भी टीम में जगह मिली है । वह हार्दिक पंड्या के साथ तेज गेंदबाजी का एक और विकल्प दे सकते हैं ।

जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम के लिये मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ यह नये सत्र की शुरूआत है । टी20 विश्व कप से इंग्लैंड के बाहर होने के बाद मैथ्यू मोट ने इस्तीफा दे दिया जिसके बाद मैकुलम ने तीन साल का करार किया । टेस्ट क्रिकेट को आक्रामक खेल (बैजबॉल) की नयी परिभाषा देने वाले मैकुलम सीमित ओवरों के प्रारूप में भी उसे दोहराना चाहेंगे ।

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिये खेल चुके मैकुलम के लिये ईडन गार्डन नया नहीं है । इंग्लैंड को रीसे टॉपली , सैम कुरेन और विल जैक की कमी खलेगी लेकिन 21 वर्ष के जैकब बेथेल अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे । उन्होंने अब तक सात टी20 मैचों में 167 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाये हैं ।

शमी की ही तरह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं । वैसे भारत में शाम को पड़ने वाली ओस से तेज गेंदबाजों को दिक्कत हो सकती है । इसके बाद 25 जनवरी को दूसरा टी20 चेन्नई में, 28 जनवरी को राजकोट, 31 जनवरी को पुणे और दो फरवरी को मुंबई में खेला जायेगा ।