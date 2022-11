Highlights विराट ने टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट ने महेला जयवर्धने (श्रीलंका) का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 31 मैच में 1016 रन बनाए थे।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व बल्लेबाज विराट कोहली ने बुधवार को टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अपनी 23वीं टी20 विश्व कप पारी में 33-वर्षीय कोहली ने यह मुकाम हासिल किया। विराट ने कोहली ने पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने टी20 विश्व कप के इतिहास में 1,016 रन बनाए हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने से पहले विराट टी20 वर्ल्ड कप के 24 मैचों की 22 पारियों में 1001 रन बनाए थे। वह टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज थे। अब जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले स्थान पर काबिज हो चुके हैं।

कोहली का यह पांचवां टी20 विश्व कप है । उन्होंने जयवर्धने के 1016 रन का रिकॉर्ड भारतीय पारी के सातवें ओवर में तोड़ा । कोहली 44 गेंद में आठ चौके और एक छक्के समेत 64 रन बनाकर नाबाद रहे। कोहली टी20 विश्व कप में 12 अर्धशतक बना चुके हैं । वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम 3932 रन दर्ज हैं। रोहित शर्मा के 3811, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल के 3531 और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के 3239 रन हैं ।

MILESTONE ALERT 🚨



Virat Kohli becomes the leading run-scorer in ICC Men's #T20WorldCup history, overtaking Mahela Jayawardena 🌟#INDvBANpic.twitter.com/xDO0HNK5o3