India vs Bangladesh: लीग चरण में भारत का अपराजेय अभियान बरकरार रखेंगे, केएल राहुल ने कहा- विराट के बारे में जितना कहा जाए, कम है...

India vs Bangladesh: रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी विश्व कप में शतक जमा लिया है और भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को उम्मीद है कि दूसरे बल्लेबाज भी तिहरे अंक तक पहुंचकर लीग चरण में भारत का अपराजेय अभियान बरकरार रखेंगे। रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रन बनाये जबकि कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 97 गेंद में 103 रन की नाबाद पारी खेली।

राहुल ने बांग्लादेश पर सात विकेट से मिली जीत के बाद कहा ,‘विराट के बारे में जितना कहा जाये, कम है। वह इतने साल से रन बनाये जा रहा है और फिर शतक बनाया। उसने हमारे लिये फिनिशर की भूमिका निभाई।’ उन्होंने कहा ,‘शतक बनाना हमेशा खास है। मैं उसके लिये बहुत खुश हूं। रोहित ने भी शतक बनाया और अब विराट ने भी बना लिया है।

उम्मीद है कि आगे के मैचों में और बल्लेबाज हमारे लिये शतक बनायेंगे और मैच जीतते रहेंगे।’ राहुल ने कहा कि बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों की अच्छी शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम विचलित नहीं थी। उन्होंने कहा ,‘‘ हमें पता था कि यह अच्छा विकेट है और उन्हें अच्छी शुरुआत मिली है। हम पहले भी इस स्थिति का सामना कर चुके हैं।

गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी और रनरेट बढ़ाना मुश्किल नहीं था। हमने कुछ विकेट चटकाकर दबाव बना दिया।’ भारत ने अब तक चारों मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है लेकिन राहुल ने कहा कि पहले बल्लेबाजी से भी फर्क नहीं पड़ता।

उन्होंने कहा ,‘इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। एक बार में एक ही मैच पर फोकस करेंगे। हम चाहे पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी, अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है।’ उन्होंने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा ,‘ वह खास है। हम खुशकिस्मत हैं कि वह हमारी टीम में है । हमें उसका सामना नहीं करना पड़ रहा।’

