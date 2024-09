India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 2: बुरी खबर!, दूसरे दिन 1 भी गेंद नहीं?, बारिश ने मजा किया किरकिरा, खेल रद्द

Highlights India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 2: आकाश दीप ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन और शादमान इस्लाम को आउट किया था। India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 2: रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान नजमुल हुसैन शंटो के विकेट लिये थे। India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 2: पहले दिन बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 107 रन बनाये थे।

India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 2: टीम इंडिया और बांग्लादेश फैंस को बड़ा झटका लगा है। दूसरे दिन का खेल एक भी गेंद फेंके बिना बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। फैंस इस को उम्मीद है कि अगले तीन बारिश ना हो और हम लोग मैच का लुफ्त उठाए। बांग्लादेश ने पहले दिन 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए है। मोमिनुल हक और मुश्फिकुर रहीम क्रीज पर है।

Update from Kanpur 🚨



Play has been called off for Day 2 due to rains.#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/HD98D6LK9K — BCCI (@BCCI) September 28, 2024

भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बगैर रद्द कर दिया गया। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई जिससे ग्रीन पार्क स्टेडियम पर दूसरे दिन कोई खेल नहीं हो सका। मैदानकर्मियों ने 11 . 15 के आसपास बारिश रुकने पर तीन सुपर सोपर्स लगाये।

रोशनी भी साफ नहीं थी लिहाजा सवा दो बजे आधिकारिक तौर पर खेल रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी बारिश की संभावना है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। ऐसे में मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है। पहले दिन बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 107 रन बनाये थे।

जब बारिश के कारण 35 ओवर ही फेंके जा सके थे। भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन और शादमान इस्लाम को आउट किया था जबकि रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान नजमुल हुसैन शंटो के विकेट लिये थे। भारत दो मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट 280 रन से जीतकर 1 . 0 से आगे है।