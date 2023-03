India vs Australia: 12 टेस्ट और 13 साल के बाद रिकॉर्ड, मार्कस नॉर्थ क्लब में ख्वाजा, जानें

Highlights अभी तक 4419 रन जोड़ चुके हैं। उस्मान ख्वाजा के नाम 21 अर्धशतक हैं। 2010-11 में बेंगलुरु में मार्कस नॉर्थ ने कारनामा किया था।

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहले दिन 103 रन पर नाबाद हैं। ख्वाजा 12 टेस्ट और 13 वर्षों के बाद भारत में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।

आखिरी बार 2010-11 में बेंगलुरु में मार्कस नॉर्थ ने यह कारनामा किया था। मोहम्मद शमी की गेंद पर चौके के साथ शतक पूरा किया। 60 मैच में 105 पारी खेलते हुए 14 शतक लगा चुके हैं। अभी तक 4419 रन जोड़ चुके हैं। ख्वाजा के नाम 21 अर्धशतक हैं।

2013 से भारत में पूरे दिन बल्लेबाजीः

दिनेश चंडीमल (25* से 147* तीसरे दिन) दिल्ली 2017

उस्मान ख्वाजा (0* से 104* पहले दिन) अहमदाबाद 2023।

सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के नाबाद शतक और उनकी तीन अर्धशतकीय साझेदारियों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन गुरुवार को पहली पारी में चार विकेट पर 255 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। पारी का आगाज करने उतरे ख्वाजा ने 251 गेंद की अपनी पारी में 15 चौकों से नाबाद 104 रन बनाए और एक छोर संभालकर रखा।

उन्होंने ट्रेविस हेड (32) के साथ पहले विकेट के लिए 61, कप्तान स्टीव स्मिथ (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 और कैमरन ग्रीन (नाबाद 49, 64 गेंद, आठ चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 85 रन की अटूट साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गंवाया जो पूरी श्रृंखला में पहला सत्र है जिसमें कोई विकेट नहीं गिरा।

Usman Khawaja's unbeaten ton has put Australia in a commanding position on day one of the Ahmedabad Test 💪



Details 👇#INDvAUS | #WTC23https://t.co/XLAVnfzRfc — ICC (@ICC) March 9, 2023

भारतीय गेंदबाजों को धीमी और सपाट पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम के बल्लेबाजों को रविचंद्रन अश्विन (57 रन पर एक विकेट), रविंद्र जडेजा (49 रन पर एक विकेट) और अक्षर पटेल (बिना विकेट के 14 रन) की तिकड़ी को खेलने में अधिक परेशानी नहीं हुई।

मेजबान टीम के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे जिन्होंने 65 रन देकर दो विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के खेल के दौरान 2.83 की रन गति से रन बनाए। टीम शुरुआती दो सत्र में 2.40 की रन गति से ही रन बना पाई थी जो दर्शाता है कि पिच पर रन बनाना आसान नहीं है।

मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने हालांकि नई गेंद के खिलाफ दोनों मौकों पर आसानी से रन बटोरे। ख्वाजा ने दिन के अंतिम ओवर में शमी पर चौके के साथ 246 गेंद में शतक पूरा किया। वह मौजूदा श्रृंखला में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बाद शतक जड़ने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने।