IND vs AUS: टीम इंडिया को लगा झटका! बुमराह हुए सिडनी टेस्ट में घायल, कोहली ने संभाली कमान

IND vs AUS: भारत को तब करारा झटका लगा जब कप्तान और तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां असहज महसूस करने के बाद एहतियाती तौर पर स्कैन करवाने के लिए स्टेडियम से बाहर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में विराट कोहली फिलहाल टीम की कप्तानी कर रहे हैं। श्रृंखला में पहले ही 32 विकेट ले चुके बुमराह ने 10 ओवरों में 33 रन देकर दो विकेट लिए हैं।

उन्होंने सुबह के सत्र में मार्नस लाबुशेन का विकेट लिया था। लंच के बाद अपने स्पैल में एक ओवर फेंकने के बाद, बुमराह को कुछ असुविधा महसूस हुई। उन्हें साइड स्ट्रेन में परेशानी नजर आ रही थी। उन्होंने कोहली से बात की और मैदान से बाहर चले गए और फिर आधिकारिक प्रसारकों ने उन्हें टीम के सुरक्षा संपर्क अधिकारी अंशुमन उपाध्याय और टीम डॉक्टर के साथ मैदान से बाहर जाते हुए दिखाया। फॉक्स स्पोर्ट्स के दृश्यों में उन्हें एक एसयूवी में स्टेडियम से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर

आज भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनने से दूर होने के बावजूद प्रसिद्ध कृष्णा के नाम तीन विकेट हैं। 48वें ओवर की दूसरी गेंद अतिरिक्त उछाल वाली थी, इससे वेबस्टर हैरान रह गए और दूसरी स्लिप में यशस्वी जयसवाल ने बेहद तेज कैच लपका। ऑस्ट्रेलिया यहां ढह गया है. वेबस्टर की ओर से पदार्पण पर एक बहुत अच्छी पारी और जब वह चला गया तो भीड़ ने इसकी सराहना की।

This time it is Yashasvi Jaiswal with another brilliant catch!



Make that three wickets now for Prasidh Krishna 👏👏



Live - https://t.co/NFmndHLfxu#TeamIndia | #AUSvINDpic.twitter.com/kFeHFhGTpI