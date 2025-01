India vs Australia 5th Test Day 1: आफ स्टम्प से बाहर गेंद से छेड़छाड़?, कैच का फायदा नहीं उठा सके किंग कोहली, पर्थ में शतक छोड़ दे तो 20 पारी में 17.57 की औसत से रन

Highlights बाजुओं पर, हेलमेट पर और पेट में दो बार गेंद लगी। आर. पंत 98 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए। फैसले के बावजूद भारत का शीर्षक्रम एक बार फिर नाकाम रहा।

India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: ऋषभ पंत ने कई प्रहार झेलते हुए पूरा सत्र निकाला, जबकि विराट कोहली एक बार फिर आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर विकेट गंवा बैठे जिससे आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट खोकर 130 रन ही बनाये। पंत 98 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में ब्यू वेबस्टर को स्ट्रेट छक्का लगाया लेकिन इसके अलावा उन्हें बाजुओं पर, हेलमेट पर और पेट में दो बार गेंद लगी। रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले सत्र में 25 ओवर में सिर्फ 50 रन बने थे।

𝘼𝙫𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙡𝙤𝙬 𝘽𝙪𝙢𝙧𝙖𝙝 🧐



In the first innings of a Test match, Virat Kohli has averaged just 7 since 2024 🥲 pic.twitter.com/Lh3uGXjqdR — Cricket.com (@weRcricket) January 3, 2025

Virat Kohli 🤝 Outside off, edged, and caught behind 💔



7 out of 8 times, he's been dismissed in a similar fashion in the ongoing Border-Gavaskar Trophy 🇮🇳😢



Australian bowlers have completely dominated over Virat Kohli 👀#ViratKohli#Tests#AUSvIND#Sportskeedapic.twitter.com/KrQaAsy4iE— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 3, 2025

A familiar trap? 👀#ViratKohli falls for the 7th time to an outside-off delivery, prompting a sharp reaction from #IrfanPathan! Here's what he had to say 👆🏻#AUSvINDOnStar 👉 5th Test, Day 1 | LIVE NOW | #BorderGavaskarTrophy#ToughestRivalrypic.twitter.com/2pBnBOrKm0— Star Sports (@StarSportsIndia) January 3, 2025

खराब फॉर्म से जूझ रहे नियमित कप्तान रोहित शर्मा के ‘खुद को आराम देने’ के फैसले के बावजूद भारत का शीर्षक्रम एक बार फिर नाकाम रहा। विराट कोहली पहली ही गेंद पर आउट होने से बच गए लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके और लंच के बाद स्कॉट बोलैंड ने ही उन्हें आफ स्टम्प से बाहर गेंद डालकर स्लिप में लपकवाया।

अगर पर्थ टेस्ट के शतक को छोड़ दिया जाये तो कोहली ने पिछली 20 टेस्ट पारियों में सिर्फ 17 . 57 की औसत से रन बनाये हैं। जहां तक पंत का सवाल है तो लगता है कि कोच गौतम गंभीर ने उनसे ‘ईमानदार से जो बात’ की उसका असर पड़ा है। उन्होंने मैच के हालात के अनुरूप खेला और जोखिम उठाने से बचते रहे।

गिल (64 गेंद में 20 रन) डटकर बल्लेबाजी का प्रयास करने के बाद पहले सत्र की आखिरी गेंद पर लियोन को बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में पहली स्लिप में कैच दे बैठे। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पारी का आगाज किया लेकिन पहले ही घंटे में आउट हो गए। इससे पहले कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

राहुल अच्छी गेंदों को छोड़कर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन मिचेल स्टार्क की एक गेंद ने उन्हें ललचा दिया और स्क्वेयर लेग पर उन्होंने सैम कोंस्टास को कैच थमाया। जायसवाल (10) ने आन ड्राइव के साथ शुरूआत की । उन्होंने स्कॉट बोलैंड की गेंद पर स्लिप में ब्यू वेबस्टर को कैच दे दिया जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं।

कोहली के आने पर दर्शकों ने एक बार फिर हूटिंग की। वह बोलैंड की गेंद पर आउट होने से बाल बाल बचे। उन्होंने मिडआफ की तरफ शॉट खेला और स्टीव स्मिथ को पूरा यकीन था कि गेंद के घास को छूने से पहले उन्होंने कैच लपक लिया था लेकिन रिप्ले में पता चला कि गेंद जमीन को छू गई थी लिहाजा कोहली भाग्यशाली रहे।