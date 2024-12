India vs Australia 4th Test Day 3: फ्लावर नहीं फायर?, 8वें विकेट के लिए 127 रन की पार्टनरशिप?, फॉलोआन बचाया

Highlights India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: आस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी भी 148 रन की बढ़त है। India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: ऋषभ पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाना भारत को भारी पड़ा। India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: रेड्डी ने सही समय और ऐतिहासिक मैदान पर अर्धशतक जड़ा।

India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 97) और वॉशिंगटन सुंदर (50) की शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन खराब रोशनी के कारण चाय ब्रेक जल्दी लिये जाने तक सात विकेट पर 348 रन बना लिये थे । दोनों युवा खिलाड़ियों ने 127 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करके न सिर्फ फॉलोआन बचाया बल्कि अंतिम एकादश में उन्हें शामिल करने के कोच गौतम गंभीर के फैसले को भी सही ठहराया। पहली पारी में 474 रन बनाने वाली आस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी भी 148 रन की बढ़त है लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की सपाट पिच को देखते हुए लग रहा है कि मैच पांचवें दिन तक खिचेगा क्योंकि अब 20 विकेट ले पाना आसान नहीं है।

फ्लावर नहीं फायर है! 🔥



Nitish Kumar Reddy brings up his maiden 50 in Test cricket and unleashes the iconic celebration. 👏



— BCCI (@BCCI) December 28, 2024

A splendid 100-run partnership for the 8th wicket between Nitish Kumar Reddy and Washington Sundar 👏👏👏



— BCCI (@BCCI) December 28, 2024

Play has been suspended due to rain and Tea has been taken.



If there is no further rain, play will resume at 3:14 PM local time ; 9:44 AM IST.



— BCCI (@BCCI) December 28, 2024

सुबह के सत्र में जहां ऋषभ पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाना भारत को भारी पड़ा वहीं दूसरे सत्र में रेड्डी ने जबर्दस्त संयम का प्रदर्शन किया । उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और नाथन लियोन को एक छक्का जड़ा । इस श्रृंखला में लगातार अच्छा खेल रहे रेड्डी ने सही समय और ऐतिहासिक मैदान पर अर्धशतक जड़ा।

दूसरी ओर सुंदर ने भी उनका बखूबी साथ दिया । भारत ने पहले सत्र में 80 रन बनाये । पंत 37 गेंद में 28 रन बनाकर खराब शॉट खेलकर आउट हुए । एमसीजी पर तीसरा दिन बल्लेबाजी के लिये शानदार है चूंकि घास हट चुकी है और कूकाबूरा से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही । पंत अगर टिककर खेलते तो बड़ी पारी खेल सकते थे ।

रविंद्र जडेजा (51 गेंद में 17 रन) और पंत ने दिन की अच्छी शुरुआत की । पंत ने कुछ चौके भी लगाये लेकिन लांग लेग पर गैर जरूरी रिवर्स लैप पुल शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया । स्कॉट बोलैंड की गेंद पर जब उन्होंने पहली बार यह शॉट खेलने का प्रयास किया तो गेंद नाभि के पास लगी और वह दर्द में दिखे ।

वह उठे और उन्हें समझ में नहीं आया कि पैट कमिंस ने डीप फाइन लेग और डीप थर्डमैन पर फील्डर लगा दिया है ताकि रिवर्स और रिवर्स लैप शॉट रोक सके । पंत ने फिर वही शॉट खेला और अतिरिक्त उछाल के कारण गेंद सीधे थर्डमैन पर फील्डर के हाथ में गई । इसके बाद रेड्डी ने संभलकर खेला और कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाये । इस बीच जडेजा को नाथन लियोन ने पगबाधा आउट कर दिया ।