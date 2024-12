India vs Australia 4th Test Day 3: फ्लावर नहीं फायर?, 8वें विकेट के लिए 110 रन की पार्टनरशिप?, कमाल कर रहे नीतिश और सुंदर, फॉलोआन बचाया

Highlights India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3:

India vs Australia LIVE Score, 4th Test Day 3: नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 87) और वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 43) की शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन खराब रोशनी के कारण चाय ब्रेक जल्दी लिये जाने तक सात विकेट पर 331 रन बना लिये थे । दोनों युवा खिलाड़ियों ने 110 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करके न सिर्फ फॉलोआन बचाया बल्कि अंतिम एकादश में उन्हें शामिल करने के कोच गौतम गंभीर के फैसले को भी सही ठहराया । पहली पारी में 474 रन बनाने वाली आस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी भी 148 रन की बढत है लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की सपाट पिच को देखते हुए लग रहा है कि मैच पांचवें दिन तक खिचेगा क्योंकि अब 20 विकेट ले पाना आसान नहीं है ।

