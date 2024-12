India vs Australia 3rd Test Day 3: यशस्वी 4, गिल 1, पंत 9 और विराट 3 रन पर लौटे?, ऑस्ट्रेलिया 445 रन आउट, भारत 397 रन पीछे

Highlights India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: शुभमन गिल (01) भी स्लिप में मार्श को कैच दे बैठे। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: यशस्वी जायसवाल (04) को शॉर्ट मिडविकेट पर मिचेल मार्श के हाथों कैच कराया। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: सोमवार को पहली पारी में 39 रन तक तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में है।

India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दो और जोश हेजलवुड ने एक विकेट चटकाया। विराट कोहली 3 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल फिर से फेल हुए और 4 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल भी 1 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के 445 रन के जवाब में भारत तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन सोमवार को पहली पारी में 48 रन तक 04 विकेट गंवाने के बाद संकट में है। स्टार्क ने भारतीय पारी की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल (04) को शॉर्ट मिडविकेट पर मिचेल मार्श के हाथों कैच कराया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में शुभमन गिल (01) भी स्लिप में मार्श को कैच दे बैठे जबकि हेजलवुड ने विराट कोहली (03) को लंच से ठीक पहले विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराके भारत को तीसरा झटका दिया। आर पंत 9 रन बनाकर आउट हुए

Australia make early inroads in the opening session of day three in Brisbane 👀#AUSvIND live: https://t.co/DilT8Qd9yF#WTC25pic.twitter.com/LCi1YRXdGX — ICC (@ICC) December 16, 2024

UPDATE - Play to resume at 2.30 PM local time; 10 AM IST.#AUSvINDhttps://t.co/wPpVE3zn3C— BCCI (@BCCI) December 16, 2024

लंच के समय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 14 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने 76 रन देकर छह विकेट चटकाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 445 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट पर 405 रन से आगे खेलते हुए 40 रन और जोड़कर अपने बाकी बचे तीन विकेट भी गंवा दिए।

Lunch has been taken here on Day 3.



India lose three wickets with 22 runs on the board.



Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa… #AUSvINDpic.twitter.com/CbmNLMP3lj — BCCI (@BCCI) December 16, 2024

एलेक्स कैरी ने 70 रन की पारी खेली। वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। कैरी ने 45 रन से आगे खेलते हुए रविंद्र जडेजा की गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका लगाकर 53 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि स्टार्क ने भी जडेजा को स्लॉग स्वीप करके स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ा। अपनी सटीक गेंदबाजी से एक छोर पर रन गति पर अंकुश लगाने के लिए पहचाने जाने वाले जडेजा ने पांच रन प्रति ओवर की दर से रन दिए और उनके इस प्रदर्शन से तेज गेंदबाजों पर अतिरिक्त बोझ आया। गाबा की सतह पर थोड़ा टर्न और उछाल था लेकिन जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बहुत सीधी गेंदबाजी करने के दोषी रहे।

स्टार्क (18) ने बुमराह पर मिडविकेट पर चौका मारा लेकिन चार गेंद बाद इस भारतीय तेज गेंदबाज की गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे। यह बुमराह का पारी का छठा, श्रृंखला का 18वां और ऑस्ट्रेलिया में 50वां विकेट था। बारिश के कारण कुछ देर के लिए खेल बाधित रहा और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज (97 रन पर दो विकेट) ने नाथन लियोन (02) को बोल्ड कर दिया। आकाश दीप (95 रन पर एक विकेट) ने कैरी को बाउंड्री पर कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया।