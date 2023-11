India VS Australia final World Cup 2023: इंग्लैंड के इलिंगवर्थ और कैटलबोरो होंगे मैदानी अंपायर, जानें तीसरे और चौथे अंपायर कौन, ये मैच रैफरी की भूमिका में

Highlights सभी सेमीफाइनल की अंपायरिंग टीम का हिस्सा थे। इलिंगवर्थ और कैटलबोरो इस हफ्ते हुए सेमीफाइनल के दौरान मैदानी अंपायर थे। कोलकाता में आस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के दौरान मौजूद थे।

India VS Australia final World Cup 2023: इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ और रिचर्ड कैटलबोरो रविवार को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होने वाले विश्व कप फाइनल में मैदानी अंपायर होंगे। कैटलबोरो 2015 विश्व कप फाइनल में भी अंपायरिंग कर चुके हैं जिससे यह उनका दूसरा मौका होगा।

Match officials announced for the #CWC23 final on November 19 👀#INDvAUShttps://t.co/xhu8Ln6Ymf