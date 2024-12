Rishabh Pant India vs Australia 3rd Test Day 2: 41 मैच में 135 कैच और 15 स्टंपिंग?, 92 साल पुराने टेस्ट इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे विकेटकीपर

Highlights Rishabh Pant India vs Australia 3rd Test Day 2: पंत के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब तक 41 टेस्ट में 135 कैच और 15 स्टंपिंग हैं। Rishabh Pant India vs Australia 3rd Test Day 2: उस्मान ख्वाजा का कैच लेकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर इस मुकाम पर पहुंचे। Rishabh Pant India vs Australia 3rd Test Day 2: टेस्ट क्रिकेट में 150 शिकार पूरे करने वाले तीसरे भारतीय विकेटकीपर बने।

Rishabh Pant India vs Australia 3rd Test Day 2: भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 15 दिसंबर को ब्रिस्बेन के गाबा में इतिहास रच दिया। पंत टेस्ट क्रिकेट में 150 शिकार पूरे करने वाले तीसरे भारतीय विकेटकीपर बने। वह दूसरे दिन पहले सत्र की शुरुआत में ही उस्मान ख्वाजा का कैच लेकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर इस मुकाम पर पहुंचे। पंत के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब तक 41 टेस्ट में 135 कैच और 15 स्टंपिंग हैं। शीर्ष स्थान महान भारतीय कप्तान एमएस धोनी का है, जिन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 256 कैच और 38 स्टंपिंग सहित 294 शिकार किए हैं।

सूची में दूसरे विकेटकीपर सैयद किरमानी हैं, जिन्होंने 88 टेस्ट मैचों में 160 कैच और 38 स्टंपिंग सहित 160 शिकार किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 से अधिक शिकार करने वाले एकमात्र अन्य भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे हैं। 49 टेस्ट मैचों में, मोरे ने 110 कैच और 20 स्टंपिंग सहित 130 शिकार किए।

टेस्ट क्रिकेट में 15 या उससे अधिक शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर के तौर पर प्रति पारी में सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड पंत का है। धोनी और किरमानी के क्रमश: 1.771 और 1.311 की तुलना में दक्षिणपूर्वी खिलाड़ी की प्रति पारी 1.875 है। 27 वर्षीय खिलाड़ी की गाबा से यादें जुड़ी हुई हैं।