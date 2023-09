India vs Australia 2023: विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है बड़ा झटका!, इस सीरीज में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टार आल राउंडर, आखिर वजह क्या

Highlights मैं भारत के खिलाफ सीरीज के कुछ हिस्से में खेलना चाहता हूं। शुरुआत 22 सितंबर को मोहाली मुकाबले से होगी। चयनकर्ता और स्टाफ मेरा काफी सहयोग कर रहे हैं।

India vs Australia 2023: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने स्वीकार किया है कि वह भारत के खिलाफ आगामी एकदिवसीय सीरीज को मिस कर सकते हैं और इस साल के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में खेलने उतरेंगे।

मैक्सवेल अभी भी पिछले साल एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में पैर में लगी चोट के कारण टखने के दर्द से जूझ रहे हैं और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। मैक्सवेल ने कहा, "मैं अब भी उस भारत सीरीज का कुछ हिस्सा खेलना चाहता हूं।" लेकिन मैं इस पर कोई दबाव महसूस नहीं कर रहा हूं। मैक्सवेल को पिछले साल बायें टखने में चोट लगी थी।

