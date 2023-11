Ind vs Aus, 1st T20I: भारत ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया, ये है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Highlights सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया भारतीय कप्तान ने बताया कि इस मैच के लिए वॉशिंगटन, शिवम और आवेश को बाहर रखा गया है वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में मैक्सवेल, ज़म्पा और हेड को नहीं खिलाया है

India vs Australia, 1st T20I: पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस फैसले की वजह के पीछे भारतीय कप्तान ने कहा कि बाद में कुछ ओस की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाजी करना आसान होगा। सूर्यकुमार यादव ने बताया कि इस मैच के लिए वॉशिंगटन, शिवम और आवेश को बाहर रखा गया है।

वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने कहा, हम भी पहले गेंदबाजी करते, थोड़ा मुश्किल लग रहा है और ओस बाद में आ सकती है। युवा खिलाड़ियों के लिए भारत में खेलने का हमेशा अवसर होता है, अगले विश्व कप के लिए लगभग 10-12 मैच और हम इसका इंतजार कर रहे हैं। विश्व कप के कुछ लोग आराम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैक्सवेल, ज़म्पा और हेड नहीं खेल रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस चंद्रशेखर एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

🚨 Toss Update 🚨



Suryakumar Yadav - on his captaincy debut in international cricket - has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Australia in the first #INDvAUS T20I.



Follow the match ▶️ https://t.co/T64UnGwKUm@idfcpic.twitter.com/IDej4ADBZK