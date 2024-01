India vs Afghanistan 2024: आईपीएल और विश्व कप से पहले सीरीज पर नजर, 14 माह बाद टी20 मैच खेलेंगे कोहली, जानें प्लेइंग 11, लाइव मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग, कहां देखें

Highlights विश्व कप से पहले कोई अन्य टी20 सीरीज नहीं खेली है। अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन काफी मायने रखता है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

India vs Afghanistan 2024: भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को हराया था। टीम इंडिया की नजर आईपीएल और आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले सीरीज पर है। 14 माह के बाद खेलने उतरे कप्तान रोहित शर्मा पहले मैच में खास नहीं कर सके और खाता खोले बिना आउट हुए।

दूसरे मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली की वापसी होगी। भारत रविवार (14 जनवरी, 2023) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। 1-0 की बढ़त के साथ भारतीय टीम दूसरा गेम भी जीतकर सीरीज पक्की करने की कोशिश करेगी।

6⃣,4⃣ and Shivam Dube wraps the chase in style 🙌#TeamIndia win by 6 wickets and take a 1-0 lead in the T20I series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/BkCq71Zm6G#INDvAFG

टी20 में भारत बनाम अफगानिस्तान आमने-सामने कुल खेले गए मैच: 6

भारत जीता: 5

अफगानिस्तान जीता: 0

कोई परिणाम नहीं: 1

दूसरा टी20: भारत बनाम अफगानिस्तान प्लेइंग 11

भारत की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल/यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई/आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार।

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, करीम जनत, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान।

दूसरी ओर अफगानिस्तान वापसी करके इस मैच को जीतकर सीरीज को निर्णायक मुकाबले तक ले जाना चाहेगा। विराट कोहली भारतीय टीम में वापसी करेंगे और संभवत: वह शीर्ष पर तिलक वर्मा की जगह लेंगे। फिट होने पर यशस्वी जयसवाल भी वापस आ सकते हैं और शीर्ष पर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, जैसा कि प्री-सीरीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ ने संकेत दिया था।

टीम इस प्रकार है:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुकेश कुमार।

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), हजरतुल्लाह जजई, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद , नवीन उल हक, नूर अहमद, मोहम्मद सलीम, क़ैस अहमद, गुलबदीन नायब, राशिद खान।

For his unbeaten 60*(40) in the chase, Shivam Dube is adjudged the Player of the Match 👏👏#TeamIndia win the 1st T20I by 6 wickets 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/BkCq71Zm6G#INDvAFG

जितेश ने ईशान किशन को पीछे छोड़कर विकेटकीपर बल्लेबाज की दौड़ में खुद को आगे कर दिया है। उन्होंने निचले मध्यक्रम में कुछ उपयोगी पारियां खेली हैं और वह अपना दावा पक्का करने के लिए बड़ी पारियां खेलने की कोशिश करेंगे। तिलक वर्मा का मामला भी ऐसा ही है। उन्होंने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में 39, 51 और नाबाद 49 रन बनाकर शानदार शुरुआत की थी।

Acing the chase 😎

Conversations with Captain @ImRo45 👌

Message for a special bunch 🤗



Hear from the all-rounder & Player of the Match of the #INDvAFG T20I opener - @IamShivamDube 👌👌



WATCH 🎥🔽 #TeamIndia

इसके बाद वह अगली 13 पारियों में केवल एक अर्धशतक लगा पाए। चोटिल होने के कारण वनडे विश्व कप में नहीं खेल पाने वाले अक्षर अब सीमित ओवरों ही नहीं बल्कि टेस्ट मैचों में खेलने के लिए भी तैयार है। बाएं हाथ के इस स्पिनर को के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ मोहाली में पहले टी20 मैच में 23 रन दे कर दो विकेट लिए थे।