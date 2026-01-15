4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट?, आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में नहीं चले वैभव सूर्यवंशी

Highlights भारत ने बादलों भरे मौसम में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले मैच में अमेरिका को 35.2 ओवर में महज 107 रन पर ढेर कर दिया। हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए।

बुलावायोः आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी नहीं चले और 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए। आईपीएल और एशिया कप में गेंदबाज को कूटने वाले बिहार निवासी वैभव पहले मैच में फेल हो गए। रित्विक अप्पिडी की गेंद पर बोल्ड हो गए। बारिश के कारण खेल को रोक दिया गया और भारत ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 21 रन बना लिए है। कप्तान आयुष म्हात्रे 17 गेंद में 3 चौके की मदद से 15 पर नाबाद हैं और साथ में वेदांत त्रिवेदी हैं। वेदांत 4 गेंद में 2 रन बनाकर नाबाद है।

इससे पहले हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए जिससे भारत ने बृहस्पतिवार को यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका को 35.2 ओवर में महज 107 रन पर ढेर कर दिया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल ने सात ओवर में एक मेडन के साथ 16 रन देकर पांच विकेट झटके। भारत ने बादलों भरे मौसम में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

फिर हेनिल की शानदार गेंदबाजी से अमेरिका के मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया। हेनिल ने अपने पहले ही ओवर में अमरिंदर गिल को स्लिप में विहान मल्होत्रा ​​के हाथों कैच करवाकर पहला विकेट लिया जिसके बाद तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने साहिल गर्ग (16) को थर्ड मैन पर हेनिल के हाथों कैच करवाकर अमेरिका का स्कोर नौ ओवर में दो विकेट पर 29 रन कर दिया।

इसके बाद हेनिल ने लगातार दो विकेट लेकर पारी पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव को खाता भी नहीं खोलने दिया जो पांच गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए। हेनिल ने इसी ओवर में विकेटकीपर अर्जुन महेश (16) को भी आउट कर दिया जिससे अमेरिका का स्कोर चार विकेट पर 35 रन हो गया। अमेरिका इन झटकों से उबर नहीं पाया।

लेग स्पिनर खिलन पटेल ने आते ही विकेट झटक लिया, उन्होंने अमोघ अरेपल्ली को आउट किया जिससे अमेरिका ने 16वें ओवर में 39 रन पर अपना पांचवां विकेट गंवाया। नीतीश सुदिनी हालांकि कुछ देर टिककर खेले, उन्होंने 52 गेंद में 36 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल थे। उन्होंने अदनीत झाम (18) के साथ छठे विकेट के लिए 30 रन जोड़े जिससे अमेरिका का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा।

हेनिल ने फिर पुछल्ले बल्लेबाजों को समेटा। उन्होंने सबरीश प्रसाद (07) और ऋषभ शिंपी (00) को आउट करके अपने पांच विकेट पूरे किए। इससे अमेरिका की टीम 35.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत ग्रुप बी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ है।