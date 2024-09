India Test Squad for Bangladesh Series: 615 दिन बाद टेस्ट टीम में पंत की वापसी!, पाकिस्तान की हार देख बुमराह और कोहली खेलेंगे सीरीज?

Highlights India Test Squad for Bangladesh Series: इंग्लैंड को 4-1 से हराने के बाद यह भारत का पहला टेस्ट मैच होगा। India Test Squad for Bangladesh Series: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में घुसकर 2-0 से हराया है। India Test Squad for Bangladesh Series: 11 में भारत ने जीत दर्ज की है जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं।

India Test Squad for Bangladesh Series: भारत ने 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के शुरुआती मैच के लिए रविवार को अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें ऋषभ पंत ने लगभग 20 महीने (615 दिन) बाद टेस्ट टीम में वापसी की। विराट कोहली की भी टेस्ट टीम में वापसी हो गई है जो इस साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ हुई पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में नहीं खेल पाये थे। मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में 22 से 25 दिसंबर तक खेलने के बाद कुछ दिनों बाद 30 दिसंबर को पंत एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस साल आईपीएल में ही शीर्ष स्तर के क्रिकेट में उनकी वापसी हुई। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में घुसकर 2-0 से हराया है।

🚨 NEWS 🚨- Team India's squad for the 1st Test of the IDFC FIRST Bank Test series against Bangladesh announced.



Rohit Sharma (C), Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant (WK), Dhruv Jurel (WK), R Ashwin, R Jadeja, Axar Patel, Kuldeep… pic.twitter.com/pQn7Ll7k3X — BCCI (@BCCI) September 8, 2024

इस 26 वर्षीय तेजतर्रार बल्लेबाज ने टी20 विश्व कप में भारत के खिताब जीतने वाले अभियान में राष्ट्रीय टीम में वापसी की। हालांकि मोहम्मद शमी टेस्ट टीम में जगह बनाने में विफल रहे। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने पहले कहा था कि दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज का लक्ष्य बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में वापसी करना था।

Some big selection calls made by India for the first Test against Bangladesh in Chennai 👀#INDvBAN | #WTC25https://t.co/WBCskyVdLX — ICC (@ICC) September 8, 2024

India Test Squad for Bangladesh Series: पहला टेस्ट चेन्नई में 19 सितंबर से शुरू होगा

उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को भी शुरुआती टेस्ट के लिए पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारत का लंबा टेस्ट सत्र बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला से शुरू होगा जिसका पहला टेस्ट चेन्नई में 19 सितंबर से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से एक अक्टूबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और बांग्लादेश ने अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 11 में भारत ने जीत दर्ज की है जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं। बांग्लादेश इस सीरीज में पाकिस्तान पर 2-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद उतरेगा जबकि इस साल की शुरुआत में जनवरी-मार्च में घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को 4-1 से हराने के बाद यह भारत का पहला टेस्ट मैच होगा।

India Test Squad for Bangladesh Series: पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम इस प्रकार

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, यश दयाल।