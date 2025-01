India squad for Champions Trophy 2025: टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी, बुमराह, शमी टीम में

India squad for Champions Trophy 2025: बीसीसीआई ने शनिवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया। आईसीसी के इस बड़े आयोजन में युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है। जबकि रोहित शर्मा कप्तान की भूमिका में दिखाई देंगे। वह कप्तान रोहित के साथ सलामी जोड़ी के रूप में मैदान में उतरेंगे।

टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है ये है कि 15 सदस्यीय इस टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। खासकर चोटिल बुमहार को लेकर अटकलें थी कि वह टीम होंगे या नहीं। वहीं शमी राष्ट्रीय टीम में वापसी करते दिखाई देंगे। टीम में रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे 5 अनुभवी स्पिन गेंदबाजों का चयन किया गया है।

INDIA'S SQUAD FOR CHAMPIONS TROPHY AND ENGLAND ODI SERIES:



Rohit (C), Gill (VC), Kohli, Iyer, KL Rahul, Hardik, Axar, Sundar, Kuldeep, Bumrah*, Shami, Arshdeep, Jaiswal, Pant and Jadeja.



