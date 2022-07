Azadi Ka Amrit Mahotsav: आजादी के 75 साल पूरे होने पर वर्ल्ड-11 से भिड़ सकती है टीम इंडिया, बीसीसीआई को सरकार ने भेजा प्रस्ताव!

Highlights वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज और पांच मैचों की टी20ई सीरीज के लिए भिड़ेगा। बल्लेबाज शिखर धवन तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। अगस्त में भारत एशिया कप के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा।

Azadi Ka Amrit Mahotsav: आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। भारत अगस्त में वर्ल्ड-11 की टीम के खिलाफ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मैच खेल सकता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई को प्रस्ताव भेजा है।

आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र की एक पहल है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, "हां हम भारत और बाकी दुनिया के बीच एक मैच करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी तारीख की पुष्टि नहीं हुई है।

हमने अभी इस संबंध में बीसीसीआई को एक प्रस्ताव भेजा है और इंतजार कर रहे हैं। उनसे मंजूरी के लिए। हम इस मैच को देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के रूप में चाहते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन हां, हम इस पर बात कर रहे हैं।

India likely to play a match against 'Rest of the World' team as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav



