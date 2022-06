India-Ireland T20I series: भारतीय टीम की घोषणा, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, इस दिग्गज को बनाया गया कोच, जानें शेयडूल

Highlights वीवीएस लक्ष्मण आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम के मुख्य कोच होंगे। भारतीय टीम को 28 और 28 जून को दो मैच खेलने है। टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रही टीम से पहले ही जुड़ गयी है।

India- Ireland T20I series: बीसीसीआई ने कहा कि हार्दिक पांड्या इस महीने के अंत में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। यह भी तय किया गया है कि आयरलैंड के खिलाफ टी20 में ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे

टीम आयरलैंड के खिलाफ मलाहाइड में दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, विकेटकीपर ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे।भारत को एक से पांच जुलाई के बीच इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज का बचा हुआ टेस्ट मैच खेलना है।

भारतः हार्दिक पांड्या (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), ईशान किशन, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आर बिश्नोई, हर्षल पटेल, अवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक।

Hardik Pandya to lead the Indian team in the two-match T20I series against Ireland later this month: BCCI pic.twitter.com/4wHdnqqgML