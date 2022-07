India-England Series: ‘दबाव में खेली गई खास पारी’, तेंदुलकर का ट्वीट-शानदार पंत, वॉन बोले- पारी देख मजा आया...

Highlights वीरेंद्र सहवाग : पंत अपनी ही लीग में है। दुनिया का सबसे मनोरंजक क्रिकेटर। वेंकटेश प्रसाद: ऋषभ पंत ने बॉक्स आफिस हिट पारी खेली। हरभजन सिंह: उम्दा पारी ऋषभ पंत। जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

India-England Series: इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में 146 रन बनाकर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को हर कोई तारीफ कर रहा है। पंत ने मात्र 111 गेंद में 146 रन की पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

भारत को संकट से निकालने वाले भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की पारी को पूर्व क्रिकेटरों ने ‘दबाव में खेली गई खास पारी’ बताया है । भारत के पांच विकेट 98 रन पर गिर गए थे जिसके बाद पंत और रविंद्र जडेजा (नाबाद 83) ने 222 रन की नाबाद साझेदारी की। चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया ,‘‘ शानदार ऋषभ पंत । बेहतरीन ।’’

उन्होंने लिखा ,‘‘ रविंद्र जडेजा की भी महत्वपूर्ण पारी। स्ट्राइक बखूबी रोटेट की और शानदार शॉट खेले ।’’ भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट किया ,‘‘ दबाव में टेस्ट बल्लेबाजी का खास नमूना ऋषभ पंत ने पेश किया। रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ की जाये, कम है।’’ पंत की पारी पर ट्विटर पर अन्य प्रतिक्रियायें इस प्रकार है।

वीरेंद्र सहवाग : पंत अपनी ही लीग में है। दुनिया का सबसे मनोरंजक क्रिकेटर। यह पारी खास है। वेंकटेश प्रसाद: ऋषभ पंत ने बॉक्स आफिस हिट पारी खेली। जवाबी हमले की सबसे लाजवाब पारियों में से एक। खास खिलाड़ी । सुरेश रैना : क्या शानदार साझेदारी । पंत और जडेजा इसी तरह खेलते रहो। दोनों को शाबासी हरभजन सिंह: उम्दा पारी ऋषभ पंत। जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

ऐसे ही खेलते रहो । संजय मांजरेकर : पंत आजकर मजे के लिये महान टेस्ट पारियां खेल रहा है। वाह कुलदीप यादव : फायर है ऋषभ पंत मोहम्मद कैफ : पंत ने दिखा दिया कि आत्मविश्वास से आप मैच पलट सकते हैं । वसीम जाफर: सुपर स्टफ ऋषभ पंत । टेस्ट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज। राशिद खान : ऋषभ पंत अद्भुत है। माइकल वॉन : यह पारी खेलने में मजा आया।

ऋषभ पंत ने कहा कि उन्होंने गेंदबाजों को मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश की। पंत ने कहा ,‘‘ इंग्लैंड में सबसे महत्वपूर्ण है गेंदबाज की लय बिगाड़ना । ऐसा मेरा मानना है ।’’ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तीन विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने पंत पर शॉर्टपिच गेंदों से हमला बोला लेकिन वह सहज होकर खेलते रहे । उन्होंने कहा ,‘‘ मैने एक जैसे शॉट्स नहीं खेले बल्कि विविधता लाने की कोशिश की । कई बार बाहर निकला तो कई बार बैकफुट पर खेला । मैने क्रीज का बखूबी इस्तेमाल किया ।

