India-England Series: इंग्लैंड की धरती पर एक टेस्ट में शतक और अर्धशतक बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर पंत, जानें पहले किसने किया ये कारनामा

Highlights ऋषभ पंत ने बेखौफ होकर बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के हर गेंदबाज पर शॉट मारे। गेंदबाजों को मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश की।

India-England Series: पहली पारी के शतकवीर ऋषभ पंत (146) ने दूसरी पारी में बड़ा धमाका कर दिया। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक दे मारा। 86 गेंद में 57 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल हैं।

2011 में लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ मैट प्रायर के 71 और 103* रन बनाने के बाद इंग्लैंड की धरती पर एक टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पंत दूसरे विकेटकीपर हैं। पंत ने बेखौफ होकर बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के हर गेंदबाज पर शॉट मारे।

