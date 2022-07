Highlights रविंद्र जडेजा ने 194 गेंद में 104 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। क्रीज पर डटे जडेजा और मोहम्मद शमी (16) ने 40 गेंद में 33 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने भारत को 400 रन के पार पहुंचाया।

India-England Series: रविंद्र जडेजा ने तीनों प्रारूपों में अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित करते हुए शानदार शतक जड़ा जबकि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने विश्व रिकॉर्ड बना डाला जिसकी मदद से भारत ने पांचवें क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 416 रन बनाये।

लंच के समय इंग्लैंड ने दो विकेट खोकर 31 रन बनाये थे। बुमराह ने सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीस (छह) और जैक क्राउले (9) को पवेलियन भेजा। बुमराह ने 16 गेंद में 31 रन की नाबाद पारी खेली और उनके बल्ले से निकले आतिश को एजबेस्टन के दर्शक बरसों तक याद रखेंगे।

उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 29 रन निकाले जबकि छह अतिरिक्त समेत उस ओवर में 35 रन बने। बतौर कप्तान अपने पहले मैच में बुमराह ने टेस्ट मैच के एक ओवर में सर्वाधिक 28 रन बनाने का ब्रायन लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुमराह ने ब्राड के ओवर में दो छक्के और चार चौकों से 35 रन जोड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

