India A vs England Lions 2024: 111 रन की धांसू पारी, चार रन से चूके सरफराज खान, इंग्लैंड लायंस 233 पर ढेर, भारत ‘ए’ ने कूटे 462 रन

India A vs England Lions, 2-day Practice Match 2024: रजत पाटीदार ने 111 रन की शानदार पारी खेली लेकिन सरफराज खान चार रन से शतक चूक गये जिससे भारत ‘ए’ और इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच में शनिवार को अपनी पहली पारी में बड़ी बढ़त के साथ मैच ड्रॉ कराया।

इंग्लैंड लायंस के 233 रन के जवाब में भारत ए ने दूसरे दिन मैच की समाप्ति तक अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 462 रन बनाये। भारत ए की टीम इस समय 229 रन से आगे थी। भारतीय टीम ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 123 रन की लेकिन उसने जल्द ही प्रदोष रंजन पॉल (21) का विकेट गंवा दिया।

HUNDRED FOR RAJAT PATIDAR...!!!!



Patidar smashed hundred from 131 balls against England Lions in the Warm-up game while opening the innings - He is continuing his terrific run in all formats. 🔥👌 pic.twitter.com/Nvlzl0ZPai