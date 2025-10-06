IND-A vs AUS-A: प्रभसिमरन के शतक से भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2-1 से जीती वनडे सीरीज

India A vs Australia A, 3rd unofficial ODI: प्रभसिमरन सिंह की 68 गेंदों में 102 रनों की पारी की बदौलत भारत ए ने कानपुर में खेले गए तीसरे अनौपचारिक वनडे में ऑस्ट्रेलिया ए के 317 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की और श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। पहले बल्लेबाजी करते हुए, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गया, जिससे छठे ओवर तक मेहमान टीम का स्कोर 3 विकेट पर 26 रन हो गया था। लैकलन हर्न ने कूपर कोनोली के साथ मिलकर पारी को संभालने का वादा किया, लेकिन 20 रनों की छोटी सी साझेदारी के बाद वह भी राणा का शिकार बन गए।

हालांकि, कोनोली ने 49 गेंदों में 64 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें चार छक्के शामिल थे, और ऑस्ट्रेलिया ए को मुश्किल स्थिति से उबारा। भारत ने पलटवार करते हुए दोनों बल्लेबाजों को 69 रनों की साझेदारी के बाद जल्दी-जल्दी आउट कर दिया और विपक्षी टीम का स्कोर 6 विकेट पर 135 रन हो गया। हालांकि, लियाम स्कॉट और जैक एडवर्ड्स ने अपने-अपने अर्धशतकों की बदौलत टीम को एक मज़बूत स्कोर तक पहुँचाया। दोनों ने तेज़ी से रन बनाए और 152 रनों की साझेदारी की जिससे ऑस्ट्रेलिया 300 रनों का आंकड़ा पार कर सका।

हालाँकि, प्रभसिमरन के शुरुआती झटकों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मेजबान टीम कभी भी आठ गेंद पीछे न रहे। अभिषेक शर्मा के लय में आने से पहले ही, प्रभसिमरन के शुरुआती आक्रमण ने सलामी बल्लेबाजों को 83 रन तक पहुँचने में मदद की, इससे पहले कि 12वें ओवर में पहला विकेट गिर गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभिषेक और तिलक वर्मा को जल्दी-जल्दी आउट कर दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर और रियान पराग के तेज़ अर्धशतकों ने सुनिश्चित किया कि भारत ए को कभी भी बैकफुट पर न धकेला जाए।

अय्यर ने प्रभसिमरन के साथ 56 रनों की साझेदारी की और फिर पराग के साथ शतकीय साझेदारी की। हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया ए ने संघा के दोनों जमे हुए बल्लेबाजों को आउट करके कड़ी टक्कर दी और एक छोटा सा पतन शुरू कर दिया। टॉड मर्फी ने दो रन बनाकर भारत ए की चिंताएँ बढ़ा दीं, लेकिन विप्रज निगम के नाबाद 24 रनों ने मेजबान टीम को चार ओवर शेष रहते जीत दिला दी।

