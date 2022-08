India A-New Zealand A 2022: न्यूजीलैंड के खिलाफ गुजरात के सलामी बल्लेबाज करेंगे कप्तानी, बेंगलुरु और हुबली मैच, यहां जानें टीम में कौन-कौन खिलाड़ी

Highlights रेड बॉल के मैच बेंगलुरु और हुबली में होंगे। चेन्नई में खेले जाने वाले मैच के लिए टीमों की घोषणा बाद में की जाएगी। चयनकर्ताओं ने घरेलू सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भी गौर किया है।

India A-New Zealand A 2022: अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने अगले महीने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शुरू होने वाले चार दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम का चयन किया है। न्यूजीलैंड ए तीन चार दिवसीय मैचों और इतने ही एक दिवसीय मैचों के लिए भारत का दौरा करेगा।

रेड बॉल के मैच बेंगलुरु और हुबली में होंगे। चेन्नई में खेले जाने वाले मैच के लिए टीमों की घोषणा बाद में की जाएगी। गुजरात के सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को न्यूजीलैंड 'ए' के ​​खिलाफ इस महीने के आखिर में शुरू हो रहे तीन चार दिवसीय मैचों के लिए बुधवार को 16 सदस्यीय भारत 'ए' टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

NEWS - India A squad for four-day matches against New Zealand A announced.@PKpanchal9 to lead the team for the same.



