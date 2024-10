IND-W vs SL-W Live Score: 27 गेंद में फिफ्टी?, हरमनप्रीत कौर कारनामा, मंधाना और मिताली राज पीछे, देखें आंकड़े

Highlights IND-W vs SL-W Live Score: 27 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से नाबाद 52 रन की तेजतर्रार पारी खेली। IND-W vs SL-W Live Score: तीन विकेट पर 172 रन बनाए जो मौजूदा टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है। IND-W vs SL-W Live Score: महिला T20I में तीन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा 40 से अधिक स्कोर दर्ज करने का यह पहला उदाहरण है।

IND-W vs SL-W Live Score: कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के अर्धशतक से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में बुधवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ तीन विकेट पर 172 रन बनाए जो मौजूदा टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है। पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ट हुई कप्तान हरमनप्रीत बिलकुल भी सहज नजर नहीं आईं और उन्होंने 27 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से नाबाद 52 रन की तेजतर्रार पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत भारत अंतिम पांच ओवर में 46 रन जोड़ने में सफल रहा जो मौजूदा टूर्नामेंट में किसी भी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

#TeamIndia post 172/3 in the first innings 🔥🔥



Half-centuries from Captain Harmanpreet Kaur & Vice-Captain Smriti Mandhana! 🫡



43 from Shafali Verma 👌



2nd innings coming up ⏳



📸: ICC



Scorecard ▶️ https://t.co/4CwKjmWL30#T20WorldCup | #INDvSL | #WomenInBluepic.twitter.com/WJH1mqDGh7 — BCCI Women (@BCCIWomen) October 9, 2024

Captain Harmanpreet Kaur finishes the innings in style with a four 🙌



She completes her half-century as well! 👏👏



A fine knock that from the skipper! 👌👌



📸: ICC



Scorecard ▶️ https://t.co/4CwKjmWL30#TeamIndia | #T20WorldCup | #INDvSL | #WomenInBluepic.twitter.com/8VEpFfP5eX— BCCI Women (@BCCIWomen) October 9, 2024

Captain #HarmanpreetKaur leads by example! 💯



What a six that was! 💥 (only available in India)



Watch 👉🏻 #INDvSL on #WomensWorldCupOnStar | LIVE NOW on Star Sports Network & Disney+Hotstar pic.twitter.com/xyfYH7Z8Uy— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2024

IND-W vs SL-W Live Score: महिला T20 WC पारी में 40 से अधिक स्कोर दर्ज करने वाले शीर्ष तीन

AUS-W बनाम PAK-W, गुयाना, 2018

WI-W बनाम SL-W, ग्रोस आइलेट, 2018

IND-W बनाम SL-W, दुबई, 2024

महिला T20I में तीन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा 40 से अधिक स्कोर दर्ज करने का यह पहला उदाहरण है। यह इस प्रारूप में हरमनप्रीत का सबसे तेज़ अर्धशतक भी है। वह 2018 में कटुनायके में उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 29 गेंदों पर मील का पत्थर हासिल कर चुकी थी।

IND-W vs SL-W Live Score: महिला T20 WC में IND-W के लिए सबसे तेज़ अर्द्धशतक (गेंदों का सामना करके)

27 - हरमनप्रीत कौर बनाम एसएल-डब्ल्यू, दुबई, 2024

31 - स्मृति मंधाना बनाम AUS-W, गुयाना, 2018

32 - हरमनप्रीत कौर बनाम AUS-W, केप टाउन, 2023

33 - हरमनपीत कौर बनाम न्यूजीलैंड-डब्ल्यू, गुयाना, 2018

36 - मिताली राज बनाम एसएल-डब्ल्यू, बैसेटेरे, 2010

THE BIG GUNS STEP UP 🔥



Harmanpreet Kaur 52*(27)

Smriti Mandhana 50(38)



India post a mammoth 172/3 - the highest total of #WT20WC2024 🔥 pic.twitter.com/wAgYITem9e — Cricket.com (@weRcricket) October 9, 2024

स्मृति ने 38 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 50 रन की पारी खेलने के अलावा शेफाली वर्मा (43) के साथ पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद शेफाली और स्मृति ने पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर में 98 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई।

शेफाली और स्मृति ने सतर्क की शुरुआत के बाद आकर्षक शॉट खेले। शेफाली ने तीसरे ओवर में उदेशिका प्रबोधिनी पर पारी का पहला चौका जड़ा। बीस साल की यह खिलाड़ी अगले ओवर में कविशा दिलहारी पर चौके और एक रन के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो हजार रन पूरे करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी।

स्मृति ने छठे ओवर में सुगंदिका कुमारी पर अपना पहला चौका जड़ा जबकि शेफाली ने भी इस ओवर में गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए जिससे भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 41 रन बनाए। स्मृति ने इनोका रणवीरा पर भारत की ओर से टूर्नामेंट का पहला छक्का जड़ा और सातवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने प्रबोधिनी और चामरी अटापट्ट्र (34 रन पर एक विकेट) पर भी चौके मारे। भारत ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बनाए। स्मृति ने चामरी पर चौके के साथ 36 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन एक गेंद बाद तेज रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गईं। उन्होंने 38 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का मारा।

शेफाली भी चामरी की अगली गेंद पर विश्मी गुणरत्ने को कैच दे बैठी जिससे भारत का स्कोर दो विकेट पर 98 रन हो गया। शेफाली ने 40 गेंद की पारी में चार चौके मारे। जेमिमा रोड्रिग्ज ने रणवीरा पर चौके के साथ 14वें ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। जेमिमा 13 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रही जब सुगंदिका कुमारी की गेंद पर कविशा ने उनका कैच टपका दिया।

कप्तान हरमनप्रीत ने सुगंदिका के ओवर में चौका और छक्का मारकर रन गति में इजाफा किया। जेमिमा (16) हालांकि जीवनदान का फायदा नहीं उठा सकीं और ऐमा कंचना (29 रन पर एक विकेट) की गेंद पर प्रबोधिनी को कैच दे बैठीं। हरमनप्रीत ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए चामरी पर दो चौके मारे जबकि कंचना पर भी लगातार दो चौके जड़े। उन्होंने प्रबोधिनी की पारी की अंतिम दो गेंद पर चौकों के साथ अर्धशतक पूरा किया।