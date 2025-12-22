IND W vs SL W 1st T20I: विश्व विजेता टीम ने जीत से की शुरुआत, श्रीलंका को 32 गेंद रहते 08 विकेट से हराकर 05 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली, स्मृति मंधाना के 4000 रन पूरे

Highlights IND W vs SL W 1st T20I Highlights: श्रीलंका को छह विकेट पर 121 रन का स्कोर ही बनाने दिया। IND W vs SL W 1st T20I Highlights:तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी निभाई। IND W vs SL W 1st T20I Highlights:34 गेंद में अपना पचासा भी पूरा किया।

विशाखापत्तनमः भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स (नाबाद 69 रन) की आकर्षक अर्धशतकीय पारी से रविवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 32 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय गेंदबाजों ने ओस के बावजूद श्रीलंका को छह विकेट पर 121 रन का स्कोर ही बनाने दिया।

ओस के उम्मीद से पहले असर दिखाने के बावजूद मेहमान टीम की बल्लेबाज ढीली गेंदों का पूरा फायदा नहीं उठा सकीं। फिर भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 14.4 ओवर में दो विकेट पर 122 रन बनाकर हासिल कर लिया जिसमें जेमिमा ने 44 गेंद की नाबाद पारी में 10 चौके लगाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 25 रन का योगदान दिया।

जेमिमा ने मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर (16 गेंद में नाबाद 15 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी निभाई। जेमिमा ने अपनी पारी के दौरान कई दर्शनीय शॉट खेले लेकिन उनकी पारी का आकर्षण 12वें ओवर में बाएं हाथ की कलाई की स्पिनर शशिनी जिम्हानी पर जड़े चार चौके रहे और इसी दौरान उन्होंने 34 गेंद में अपना पचासा भी पूरा किया।

शेफाली वर्मा (09 रन, दो चौके) ने भारतीय पारी की शुरुआत पहले ओवर में दो चौकों के साथ आक्रामक अंदाज में की। लेकिन वह इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकीं। काव्या काविंदी की गेंद पर हवा में फ्लिक करने के बाद शशिनी ने स्क्वायर लेग पर उनका शानदार कैच लपका। फिर मंधाना भाग्यशाली रहीं क्योंकि काव्या की गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी लेकिन बाउंड्री के लिए चली गई।

लेकिन जेमिमा ने माल्की मदारा की गेंद पर लेट कट खेलते हुए चौका जमाया। इस तरह चार ओवर में भारत का स्कोर एक विकेट पर 30 रन हो गया। फिर श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू खुद गेंदबाजी करने आईं। मंधाना ने अटापट्टू पर दो चौके जड़ दिए। उन्होंने बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में चौका लगाया और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर एक और चौका जड़ते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। नौंवे ओवर में इनोका रणवीरा ने मंधाना की पारी का अंत किया।

लेकिन इसके बाद जेमिमा और हरमनप्रीत ने बिना किसी और नुकसान के भारत को जीत तक पहुंचा दिया। इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद श्रीलंका की ओर से सलामी बल्लेबाज विष्मी गुणरत्ने 43 गेंद में 39 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। उनके अलावा हसिनी परेरा ने 20 और हर्षिता समरविक्रमा ने 21 रन का योगदान दिया।

भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड़ को एक एक विकेट मिला। श्रीलंका की कप्तान अटापट्टू ने शुरुआत में ही आक्रामक रुख अपनाया और क्रांति गौड़ की एक साधारण गेंद को चौके के लिए भेजा। हाल में भारत के वनडे विश्व कप जीत के अभियान में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ रहीं दीप्ति (चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट) ने अगले ओवर में शानदार डाइव लगाकर लगभग तय चौके को एक रन में बदल दिया। इसके बाद अटापट्टू ने गौड़ की तीन गेंदों में दो चौके जड़ दिए।

बाएं हाथ की बल्लेबाज अटापट्टू के आक्रामक खेल को देखते हुए गौड़ ने ‘अराउंड द विकेट’ गेंदबाजी की। और गौड़ को एंगल में बदलाव का फायदा मिला। उनकी गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलते हुए स्टंप्स से जा टकराई जिससे भारत को पहली सफलता मिली। हसिनी परेरा ने गौड़ की गेंद पर डीप फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए एक चौका लगाया।

जिसके बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पावरप्ले के अंदर ही दीप्ति शर्मा को गेंद सौंप दी। हसिनी ढीली गेंदों का फायदा नहीं उठा सकीं जिससे दीप्ति ने अपना पहला ओवर मेडन फेंका। पावरप्ले के अंत तक श्रीलंका का स्कोर एक विकेट पर 31 रन था। बाएं हाथ की स्पिन साथी श्री चरणी की तुलना में काफी धीमी गेंदबाजी करते हुए पदार्पण करने वाली वैष्णवी शर्मा (चार ओवर में 16 रन) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत किफायती स्पैल से की। 20 वर्षीय वैष्णवी ने अपने पहले ओवर में सिर्फ तीन रन दिए।

हसिनी ने श्री चरणी की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए एक चौका लगाया। अगले ओवर में श्री चरणी ने शॉर्ट फाइन लेग पर उनका एक आसान कैच छोड़ दिया जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाज को जीवनदान मिला। अगर वह कैच पकड़ा जाता तो वैष्णवी को अपने करियर का पहला विकेट मिल जाता। हालांकि तेजी से रन बनाने की कोशिश में हसिनी अगले ओवर में आउट हो गईं।

वह दीप्ति की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में गौड़ को कैच थमा बैठीं। धीरे-धीरे ओस बढ़ रही थी और भारतीय गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने गेंद पर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए पहले 10 ओवर में श्रीलंका को दो विकेट पर 55 रन तक सीमित रखा। श्री चरणी का मैदान पर दिन खराब रहा।

