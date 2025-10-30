IND W vs AUS W Score: चौके के साथ शतक, लिचफील्ड ने कूटे रन. पहला विश्व कप पंच

HighlightsIND W vs AUS W Score: लिचफ़ील्ड ने कमाल का प्रदर्शन किया और पहला विश्व कप शतक पूरा किया। IND W vs AUS W Score: दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।IND W vs AUS W Score: मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।
IND W vs AUS W Score: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली का फैसला सही साबित हुआ। फोबे एलिजाबेथ सुज़ैन लिचफ़ील्ड ने कमाल का प्रदर्शन किया और पहला विश्व कप शतक पूरा किया। 93 गेंद में 119 रन की पारी खेली। 17 चौके और 3 छक्के मारे। दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की। भारत के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।
वनडे विश्व कप नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के शतक-
170 - एलिसा हीली बनाम इंग्लैंड, क्राइस्टचर्च, 2022 फाइनल
129 - एलिसा हीली बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन, 2022 सेमीफाइनल
107* - करेन रोल्टन बनाम भारत, सेंचुरियन, 2005 फाइनल
101* - फोएबे लिचफील्ड बनाम भारत, मुंबई डीवाईपी, 2025 सेमीफाइनल।
भारतीय टीम में प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा खेलेंगी जबकि रिचा घोष और क्रांति गौड़ की जगह उमा छेत्री और हरलीन देयोल ने ली है। आस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान हीली और सोफी मोलिनू की वापसी हुई है जो जॉर्जिया वेयरहैम और जॉर्जिया वोल की जगह लेंगी। इस मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।