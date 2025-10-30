IND W vs AUS W Score: चौके के साथ शतक, लिचफील्ड ने कूटे रन. पहला विश्व कप पंच

Highlights IND W vs AUS W Score: लिचफ़ील्ड ने कमाल का प्रदर्शन किया और पहला विश्व कप शतक पूरा किया। IND W vs AUS W Score: दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। IND W vs AUS W Score: मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।

IND W vs AUS W Score: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली का फैसला सही साबित हुआ। फोबे एलिजाबेथ सुज़ैन लिचफ़ील्ड ने कमाल का प्रदर्शन किया और पहला विश्व कप शतक पूरा किया। 93 गेंद में 119 रन की पारी खेली। 17 चौके और 3 छक्के मारे। दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की। भारत के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

Phoebe Litchfield brings up her third ODI ton in the #CWC25 semi-final against India 👏



Watch #INDvAUS LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4Ppic.twitter.com/Yy4Ju8WDkO— ICC (@ICC) October 30, 2025

वनडे विश्व कप नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के शतक-

170 - एलिसा हीली बनाम इंग्लैंड, क्राइस्टचर्च, 2022 फाइनल

129 - एलिसा हीली बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन, 2022 सेमीफाइनल

107* - करेन रोल्टन बनाम भारत, सेंचुरियन, 2005 फाइनल

101* - फोएबे लिचफील्ड बनाम भारत, मुंबई डीवाईपी, 2025 सेमीफाइनल।

Both teams are wearing black armbands today to pay their respects to 17-year-old Melbourne cricketer Ben Austin, who sadly passed away following an accident while batting in the nets on Tuesday night.#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUSpic.twitter.com/Qhn1B2DmsF— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025

भारतीय टीम में प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा खेलेंगी जबकि रिचा घोष और क्रांति गौड़ की जगह उमा छेत्री और हरलीन देयोल ने ली है। आस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान हीली और सोफी मोलिनू की वापसी हुई है जो जॉर्जिया वेयरहैम और जॉर्जिया वोल की जगह लेंगी। इस मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।