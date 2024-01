IND-W vs AUS-W 3rd T20I Updates: हीली ने टॉस जीता, भारत को बल्लेबाजी का न्योता, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव, यहां देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights हरफनमौला खिलाड़ी एलिस पैरी को 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए बधाई दी। दोनों टीमें इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के उतर रही है। भारत के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय के दौरान यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

IND-W vs AUS-W 3rd T20I Updates: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने मंगलवार को यहां तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमें इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के उतर रही है। हरफनमौला खिलाड़ी एलिस पैरी को 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए बधाई दी।

#TeamIndia 's Playing XI for today’s series decider 💪 Follow the Match ▶️ https://t.co/nsPC3lefeg #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/hpvTDBynOz

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, तितास साधु, रेणुका ठाकुर सिंह।

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी, एलिसा हीली (कप्तान), ताहलिया मैकग्राथ, एलिसे पेरी, एशले गार्डनर, फोबे लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गर्थ, मेगन शुट्ट।

Australia have won the toss and elected to field



Follow the Match ▶️ https://t.co/nsPC3lefeg#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Z7A0sO2uw3