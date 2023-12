Highlights महिला क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे सफल रन-चेज़ है। तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। शानदार पारी खेली और भारत ने जीत छीन ली।

India Women vs Australia Women, 1st ODI IND-W vs AUS-W 1st ODI: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने पहले एक दिवसीय मुकाबले में मेजबान भारत को 21 गेंद रहते छह विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। महिला क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे सफल रन-चेज़ है।

फोबे लिचफील्ड (78 रन), एलिसे पैरी (75 रन) और तहलिया मैकग्रा (नाबाद 68) ने शानदार पारी खेली और भारत ने जीत छीन ली। फोबे को प्लेयर ऑफ द खिलाड़ी चुना गया। पैरी और लीचफील्ड 148 रन की साझेदारी की और जीत की नींव रख दी। फिर मूनी और मैक्ग्राथ की बारी थी, जो चौथे विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की और जीत हासिल की।

भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स के 82 रन और पूजा वस्त्राकर के नाबाद 62 रन की मदद से आठ विकेट पर 282 रन का स्कोर खड़ा किया। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का सर्वोच्च वनडे स्कोर भी था। वनडे में आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर चार विकेट पर 281 रन था जो उसने 2017 में डर्बी में बनाया था।

